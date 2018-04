Peaminister Jüri Ratas: mõistan tagasi astuva Jevgeni Ossinovski kaalutlusi

Peaminister Jüri Ratas teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et Jevgeni Ossinovski plaan mnistrikohalt taanduda ei tulnud talle üllatusena, sotside ridades on tugevaid ministrikandidaate pisavalt.

Tänan ning tunnustan tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskit tema olulise töö ja saavutuste eest Vabariigi Valitsuse liikmena. Olen veendunud, et ta annab ministrina veel ka riigi eelarvestrateegia aruteludes oma tugeva panuse Eesti ühiskonna sidususe ja inimeste heaolu suurendamisse.

Jevgeni teavitas mind aegsasti oma otsusest ning mõistan tema valikut ja kaalutlusi. Sotsiaaldemokraatidel on tugevaid kandidaate tervise- ja tööministri ametikohale ning uus minister teeb kindlasti oma tööd samuti suure pühendumuse ja vastutustundega.

Olen rahul, et tervishoiu- ja tööturu valdkonnas on ette näidata mitmeid positiivseid arenguid. Kõige märgilisemaks pean, et saavutasime heas koostöös kaua oodatud kokkulepped tervishoiu jätkusuutliku rahastamismudeli loomiseks. Seeläbi lühendame ravijärjekordi ning tõstame arstiabi kvaliteeti ja kättesaadavust. Samuti on oluline, et vähendasime inimeste kulutusi retseptiravimitele ning käivitunud on tööinimestele suunatud tulevikku vaatav ümber- ja täiendõppe programm.