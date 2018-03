Peaminister Jüri Ratas: lähiaastatel pole võimalik ERR-ile uut telemaja ehitada

Üleeile ringhäälingunõukogus kinnitatud ERR-i arengukava näeb ette järgmise nelja aasta jooksul uue telemaja ehituse, kuid peaminister Jüri Ratase sõnul pole paraku lähiaastatel uut telemaja ehitada võimalik.

"Lähiaastatel uue hoone ehitamine võimalik ei ole, kuna seda pole sees riigieelarvestrateegias," ütles Ratas, kuid leidis, et tegemist on probleemiga, mis mingil hetkel lahenduse peab leidma. "Me oleme seda küsimust juba korra kabinetis arutanud ja ma arvan, et rahvusringhääling vajab kindlasti kaasaegset moodsate stuudiote ja heade digitaalsete lahendustega hoonet," ütles Ratas ERR-i uue telemaja ehitamisest rääkides.

Ratase sõnul võib lähiaastatel hoone projekti juba koostama asuda, kuid eedasised sammud jäävad kaugemasse tulevikku. "Ma usun, et arutame seda küsimust aprillis järgmise riigieelarvestrateegia arutelude käigus," ütles Ratas Delfile. "Siis me arutame läbi RKAS-i kaudu tehtavad suuremad riigi investeeringute kavad," täpsustas ta otsustuprotsessi.

Üleeile võttis ringhäälingunõukogu vastu ERR-i arengukava, mis näeb ette nelja aasta jooksul uue telemaja ehitamise, mis on planeeritud Tallinnasse Gonsiori tänavale raadiomaja kõrvale. Ringhäälingunõukogu on arvestanud perspektiiviga, et valitus lähiaastatel vajaminevat 40 miljonit eurot ei eralda. Ringhäälingunõukogu loodab siiski alustada varsti projekteerimistöödega, mille suuruseks on arvestatud 1,4 miljonit eurot.