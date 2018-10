Peaminister Jüri Ratas kõnes europarlamendile: Tammsaare on öelnud, et tööd tehes kasvab armastus

Enne kõnelema suundumist peatus Ratas hetkeks, tegi oma leivanumbri - surus lähedalolijatel kätt - ja suundus siis edasi kõnepulti. Kõne pidas ta kahes osas, nii eesti kui inglise keeles.

Oma Facebookis jagatud videos kirjutas Ratas: "Rõhutasin Euroopa Parlamendi ees kõneldes, et Euroopa Liit on tänapäeva maailmas meie ühiste väärtuste ja vabaduste parim kaitsja. Peame igal sammul pingutama, et tuua Euroopat koos kõigi selle hüvede ja saavutustega meie elanikele lähemale. Seeläbi kasvab ka inimeste Euroopa Liitu kuulumise tunne."