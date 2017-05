Peaminister Jüri Ratas kohtus Ateenas Kreeka valitsusjuhiga

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Ateenas Kreeka peaministri Aléxis Tsiprasega. Kohtumise eesmärk oli tutvustada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete, vahetada informatsiooni olulistel päevakajalistel teemadel, samuti arutatati kahe riigi omavahelisi suhteid ja koostööd.

Üheks kohtumisel arutletud teemaks oli sõjapõgenike ümberasutamine. Peaminister kiitis Eesti ja Kreeka koostöö selles vallas ja sõnas, et ametkondade hea koostöö tulemusena on Eesti ümber paigutanud 130 põgenikku ehk 64% oma osast Kreeka suunal. Ratta sõnul on see panus oluliselt kõrgem kui teiste Euroopa Liidu liikmesriikide keskmine panus.

Samuti kiitis Ratas Euroopa Liidu ja Türgi lepet, mis on rändesurve Lääne-Balkani rändeteelt viinud praktiliselt nulli.

Majandussuhetest kõneledes sõnas Ratas, et Kreeka on eestlaste jaoks populaarne turismisihtkoht. Eelmisel aastal külastas Kreekat üle 40 000 eestlase ja see arv on kasvavas trendis.

Peaministri sõnul on kahe riigi suhetes kasvupotents eelkõige ITK valdkonnas. "Eesti on valmis Kreekaga jagama teadmisi ja kogemusi e-riigi arendamisel," lubas peaminister oma Kreeka kolleegile.

Ratta kinnitusel on üks olulisi teemasid Eesti eesistumise ajal piirikontrolli meetmete tugevdamine ja varjupaigasüsteemi reform Euroopa tasandil.

Teiste eesmärkide hulka kuulub peaministri sõnul siht ehitada ja toetada avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopat. Samuti hoida Euroopat turvalisena ja edendada digitaalset Euroopat ning andmete vaba liikumist.

Peaministri sõnul kuulub eesistuja ühe olulisema ülesande hulka ka Euroopa Liidu ühtse ja otsustusvõimelisena hoidmine.

Tavapäraselt külastab alustava eesistujamaa valitsusjuht võimalikult paljusid Euroopa Liidu liikmesriike, et tutvustada eesistumise prioriteete, programmi ning arutada võimalusi koostöö tihendamiseks. Sel visiidil külastab peaminister Ratas Kreekat ja Küprost.