Peaminister Jüri Ratas: Eesti riigi siht ei saa iial olla keskpärasus

Peaminister Jüri Ratas kutsus tänasel Eesti Vabariigi 99. aastapäeva kontsertaktusel Eesti inimesi üles mõistmisele, et nende kodumaa saab paremaks üksnes ühte hoides ja koostöös ühiste eesmärkide nimel pingutades.

„Ajaloolistele sündmustele tagasi vaadetes ning tänasele ja homsele mõeldes mõistame, kui oluline on omavaheline koostöö, sidusus ja ühiste eesmärkide nimel pingutamine. Eesti riik ei saa kunagi valmis ning meie ees seisab ka täna mitmeid tõsiseid väljakutseid,“ lausus Ratas.

„Inimeste heaolu ja turvatunde tõstmiseks ning rahvastikukriisi ületamiseks vajame samasugust ühtehoidmist ning isamaa-armastust, mida nägime sajandi eest. Samuti laulva revolutsiooni päevil, mis paljudel saalisviibijatel veel hästi meeles. Ühiskondliku sidususe suurendamine on ainuvõimalik tee, kui soovime riigi ja rahvana püsima jääda.“

„Eesti on meie kõigi ühine kodu selle sõna kõige kallimas tähenduses. Kodumaal peab valitsema hea õhkkond erinevate pereliikmete ja kogukondade, aga ka kõigi rahvusgruppide vahel. Koju peab olema hea tulla ning siin peab igaühel olema hea olla. Kodukohas oleme alati valmis koostööle üleaedsega ja kodukandiga laiemalt, et muuta meie riik veel paremaks,“ kõneles Ratas.

„Oleme 25 aastaga väga palju saavutanud, kuid me ei tohi kunagi muutuda mugavaks ja rahulolevaks. Eesti riigi siht ei saa iial olla keskpärasus. Meil jätkub tööd igal rindel. Korralik raudteeühendus Euroopaga, töökohtade loomine maapiirkondades, kättesaadav ühistransport, kiire internetiteenus, hea ühendus meie saartega, ärikeskkonna järjepidev parendamine, ettevõtluse hoogustamine riigi äärealadel ning riiklikud investeeringud taristusse. Need on vaid mõned olulised märksõnad Eesti inimeste elukeskkonna parandamiseks.“

„Oma kodu ehitame vaid üheskoos. Soovin tänada iga ettevõtjat, arsti, õpetajat, politseinikku ja päästjat. Iga kaitseväelast, ehitajat, töölist, poemüüjat, talunikku, rahvamaja juhatajat ja teenindajat, samuti kohalikke valla- ja linnajuhte, ajakirjanikke, riigikogu liikmeid ning kõiki riigiametnikke. Meie kõigi ühine panus on meid nii kaugele toonud ning ainult koos suudame muuta Eesti elukeskkonna veelgi paremaks.“

„Õnnitlen eestimaalasi kodumaal ja võõrsil Eesti Vabariigi 99. aastapäeva eelõhtul. Samuti tunnustan ja mälestan kõiki meie esivanemaid, kes kalli Eesti riigi rajasid ning vabaks võitlesid,“ ütles Ratas.

„Samuti soovin ma viivuks peatuda ka 1980-ndate lõpu ja 1990-ndate aastate sündmustel. Peagi sajandat juubelit tähistavale riigile ei sobi pidevalt vastandada oma inimesi, kes andsid vajaliku panuse Eesti iseseisvuse taastamisel. Olgem uhked nii Rahvarinde, Muinsuskaitse Seltsi, ERSP, Kodanike Komiteede liikumise, Eesti Kongressi, väliseestlaste pingutuste kui ka kõigi teiste rahvaalgatuste üle. Meenutagem tänutundega julgeid mehi ja naisi, kes tõid Eesti riigile iseseisvuse ning tunnustagem kõiki, kes sihikindlalt panustasid Eesti omariikluse katkenud keti kokku sepistamisel.“