Peaminister Jüri Ratas e-residentsusest: ma ei poolda e-residentsuse lõpetamist

Peaminister Jüri Ratas ei poolda e-residentsuse lõpetamist. "Kutsume kokku vajalikud osapooled ja proovime probleemile lahenduse leida," ütles Ratas täna e-residentsuse ümber käiva poleemika taustal.

Ärileht kirjutas täna sellest, kuidas Eesti pangad sulgevad järjest enam ja enam e-residentide pangakontosid. Start-up-ettevõtja ja Pipedrive'i kaasasutaja Ragnar Sass kirjutas sotsiaalmeedias, kuidas tema hea sõbra, ukrainlasest idufirma looja ja ühe Eesti esimestest e-residentidest Max Ischenko konto Swedbankis suleti.

Peaminister Jüri Ratas tõdes, et see on väga raske löök e-residentsusele. "Tõsi, tükk aega on käinud diskussioon, kas e-residentsus onb piisavalt turvaline ja ka finantsasutused on jäänud selles küsimuses pigem konservatiivseks, aga see ongi nende ülesanne," ütles Ratas.

Ratas tõdes, et on kokku kutsunud kõik osapooled ja lähinädalail leiab aset kohtumine, kus osaled nii finantssektori kui ka valitsuse esindajad. "Mina ei poolda e-residentsuse lõpetamist," rõhutas peaminister.

Ischenko ütles Ärilehele, et avas konto 2015. aastal, kohe pärast e-residendiks saamist. "Nüüd on pank otsustanud, et nad meid ei taha ja eks me otsime alternatiive," sõnas ta. Swedbanki lakoonilises teates öeldi firmale, et viimastel aastatel on jõustunud mitu riigisisest ja rahvusvahelist regulatsiooni, mis esitavad pankadele suuremad nõuded ja nii peavad nad rakendama ennetusmeetmeid.

Loe veel

Riik on lubanud koostöös pankadega otsida võimalusi olukorra lahendamiseks. Kui sobivad tehnilised lahenduskäigud on valmis, liiguvad need ettevõtlus- ja IT-ministri Urve Palo ja peaminister Jüri Ratase kätte.