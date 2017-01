Peaminister Jüri Ratas Balti kolleegidele: Rail Balticust peab saama meie koostöö uus mootor

Täna allkirjastasid kolme Balti riigi peaministrid Tallinnas Rail Balticu kokkuleppe, mis Jüri Ratase sõnul peab saama vundamendiks kolme riigi senisest oluliselt aktiivsemale koostööle majandus- ja julgeolekuvaldkonnas.

„Tahan rõhutada Balti koostöö tähtsust – see on kasulik nii kõigile osapooltele vahetult, aga saadab tugeva sõnumi meie regiooni ühtsusest ja koostööst ka maailmale. Koos oleme me tugevamad – see aga on tänases turbulentses maailmas väärtus omaette,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

Rail Balticu raudteeühenduse kokkulepe, mille peaminister Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis täna Kultuurikatlas allkirjastasid, paneb paika selle arendamise põhimõtted – marsruudi, tähtajad, tehnilised küsimused, rahastamistingimused ja omandiküsimused. Kokkuleppe ratifitseerimine kolme riigi parlamendis kindlustab pika arendus- ja kasutusperioodiga projekti jätkusuutlikkuse ning annab arendajatele ja sellega seotud partneritele ja investoritele õigusliku ja majandusliku kindluse.

„Rail Baltic on suur võimalus mitte ainult Eesti, vaid kõikide Balti riikide jaoks. See on seni puudunud side, mis loob majanduslikult võttes regionaalse terviku ja teisalt ühendab meid tugevalt Kesk-Euroopaga ja Euroopa Liidu siseturuga. Ja ma ei räägi mitte ainult tihenevast ettevõtlusest, turismist või kaubavedudest, vaid see on ka väga tugev topeltgarantii meie kõigi julgeolekule,“ lausus peaminister Ratas.

Julgeolek oligi üks peateema eile alanud Balti Ministrite Nõukogul, mille eesistuja on sel aastal just Eesti. Peaminister Ratas tunnustas kolleege muuhulgas selle eest, et Balti riikide riigikaitsekulude tõstmine on olnud muljetavaldav ning kinnitas, et kaitsekulude tõusu propageerimine Euroopas on tema üheks prioriteediks ka Eesti EL-i eesistumise ajal.

„Iga protsent SKP-st on oluline, kuid veelgi olulisem on see, kuidas me selle rahaga tugevdame kollektiivkaitset. Jah, me peame iga päev tugevdama oma riikide kaitset iseseisvalt ja kolmepoolselt, aga NATO on ja jääb keskseks meie regiooni julgeoleku tagamisel. See aitab tagada rahu Euroopas ja Balti riikides,“ lausus Ratas. „Täpselt selle sõnumi edastasin oma õnnitluskirjas ka Ameerika Ühendriikide presidendile Donald Trumpile. Me peame ise olema aktiivsed ja peame ise näitama just tegudega, et me võtame oma, Euroopa ja Põhja-Ameerika julgeolekut, tõsiselt.“

Julgeolekuga on otseselt seotud ka regionaalse energiaturu sünkroniseerimine, mis pälvis nõukogul eraldi tähelepanu. Peaminister Ratase sõnul on läbipaistva ja konkurentsil põhineva Balti-Soome gaasituru loomine vajalik vastavalt detsembris kokku lepitud teekaardile. LNG terminaliga seoses tuleks tuvastada ja analüüsida majanduslikult kõige mõttekam ja pikaajalisem lahendus.

Eesti on sel aastal Balti Ministrite Nõukogu eesistuja. Eesti eesistumisperioodil on Balti koostöö prioriteetideks julgeoleku tugevdamine, sh julgeoleku- ja kaitsekoostöö tõhustamine, regionaalse energiaturu ja transpordiühenduste edasiarendamine.