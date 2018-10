Peaminister Jüri Ratas avaldas kaastunnet e-riigi arhitekti Ahto Kaljase lähedastele

"Meie seast on lahkunud Ahto Kalja, kes andis palju, et saaksime elada praegu iseenesestmõistetavas e-ühiskonnas," kirjutas Jüri Ratas oma Twitteri kontol. "Tema panus pikaaegse X-tee projektijuhina meie digiriigi hajusarhitektuuri arendamisse on mõõtmatu," lisas ta. Peaminister avaldas siirast kaastunnet Kaljase perele, lähedastele ja ametikaaslastele.