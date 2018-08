Peaminister Jüri Ratas arutas täna telefonivestluses NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga eile Eesti õhuruumis Hispaania hävitajaga toimunud intsidenti

„Ütlesin NATO peasekretärile, et see on tõsine juhtum ja oleme Eestis mõistetavalt selle pärast väga mures. Tänu Jumalale, et teadaolevalt ei saanud keegi intsidendi tagajärjel vigastada,“ lausus Ratas.

„Palusin NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi, et NATO võtaks eilset vahejuhtumit väga tõsiselt ning tegeleks asjaolude kiire väljaselgitamisega. Pole kahtlust, et meie ametiasutused panustavad sellesse igakülgselt. Sain peasekretärilt kinnituse, et ka NATO ja õhuturbega vahetult seotud liitlased teevad sama. NATO õhuturbemissioon on oluline osa Eesti ja kogu alliansi julgeoleku tagamisest,“ ütles peaminister.

Lisaks rääkisid Eesti peaminister ja NATO peasekretär juulikuise tippkohtumise tulemustest ning oldi üksmeelel, et alliansi kaitsekulude tõstmine on oluline. Eesti panustab riigikaitsesse jätkuvalt üle kahe protsendi SKP-st.