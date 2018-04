Peaminister Jüri Ratas: Aabi puhul pole teist valikut peale avalduse rahuldamise

Peaminister Jüri Ratas võttis vastu riigihalduse ministri Jaak Aabi tagasiastumisavalduse ja annab selle edasi president Kersti Kaljulaidile.

„Võtsin riigihalduse ministri Jaak Aabi tagasiastumisavalduse vastu väga raske südamega. Paraku pole siin teist valikut. Taoline teguviis ei ole lubatav ühelegi sõidukijuhile. Minister Jaak Aab on teinud juhtunust tõsised järeldused, mida näitab tema riigimehelik otsus ametist lahkuda.

Ühtlasi on see oluline sõnum kõigile liiklejatele. Vähemagi kahtluse korral tuleb enne rooli istumist alkomeetri abil veenduda, et eelmisel õhtul tarvitatud alkohol on organismist väljunud.

Soovin Jaak Aabi riigihalduse ministrina tehtud väga hea töö eest südamest tunnustada. Ta juhtis oma valdkonda suurte reformide ajal silmapaistva põhjalikkuse ning asjatundlikkusega. Jaak Aab oli kogu valitsusele suureks toeks mitte ainult oma valitsemisalas, vaid panustas endise sotsiaalministrina tugevalt ka tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas.

Minu eesmärk on esitada lähinädalatel uus kandidaat riigihalduse ministri ametikohale kõigepealt Keskerakonna juhatusele ning seejärel avalikkusele.“