Peaminister ja kaitseminister külastavad Tapa sõjaväelinnakut

Täna külastavad peaminister Jüri Ratas ja kaitseminister Margus Tsahkna kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Tapal, et tutvuda väeosa arendustöödega.

„Kaitseväe väeosa Tapal teeb läbi olulist arenguhüpet,“ ütles kaitseminister Tsahkna. „Väeosa kasvab tänavu nii NATO liitlaste pataljoni kui ka tegevväelastest koosneva Scoutspataljoni võrra. Ootame Eestisse 1200 täisrelvastuses liitlassõdurit brittide, prantslaste ja taanlaste eestvedamisel.“

Tsahkna sõnul nõuab see kõik mahukaid investeeringuid. „Riik investeerib sel aastal Tapa sõjaväelinnakusse üle 36 miljoni euro, mille eest ehitame uued kasarmud, söökla, tehnika hoiustamiseks varjualused, varustuse laod, kommunikatsioonid ja taristu,“ selgitas Tsahkna.

Ta lisas, et liitlaste jaoks on märgilise tähendusega meie kaitsekulutuste maht, mis on üle kahe protsendi SKTst.

Peaminister Jüri Ratase jaoks on see esimene ametlik visiit Tapa sõjaväelinnakusse.

Kaitseminister Margus Tsahkna külastab teisipäeval ka Kaitseliidu Tallinna ja Harju malevaid. Tallinna malevas on kõiki liikmeid kokku ligikaudu 3400 ja Harju malevas 2600.