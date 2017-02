Peaminister: Eesti ei luura Trumpi järele

Peaminister Jüri Ratas kinnitas täna ajakirja Newsweek ilmunud väiteid kommenteerides, et Eesti ei luura USA presidendi Donald Trumpi ega tema kaaskonna järele.

Ajakiri Newsweek kirjutas, et üks Balti riikidest kogub luureandmeid USA presidendi Donald Trumpi Valge Maja ametnike ja tema äriettevõtte Trump Organization juhtivtöötajate kohta, sest on mures, et USA Venemaa-poliitika muutumine võib ohustada tema suveräänsust. Newsweek vihjab selle riigi valitsusega otsesidemeid omavale allikale.

Peaminister Jüri Ratas ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et Eesti ei luura oma liitlaste järele. "Kinnitan teile üheselt, et Eesti ei luura oma liitlaste järele," kinnitas Ratas. "Olen olnud ühenduses Eesti ametkondadega, et olla oma sõnades 100 protsenti kindel," märkis peaminister ja lisas, et hindab väga koostööd, mis meil NATOs on.

Siseminister Andres Anvelt lisas, et talle edastati teabeametilt sama vastus. "Maailm ärevust täis ja administratsiooni vahetus tekitanud palju erinevaid huvigruppe. Meie idanaaber on äraootaval seisukohal. Millised mõjutustegevused eesti suunal käivad, rõhutan, paljudele küsimustele saab teabeameti ja kapo aastaraamatutest. Huvi desinformatsiooni ja libauudiste elluviimiseks suur," nentis ta.

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul kõlab Newsweek'i uudis kui teadlikult levitatud desinformatsioon. "Eesmärgiks võib olla umbusalduse tekitamine USA ja Balti riikide luureüldsuse vahel, mille kaugemaks eesmärgiks võib olla väga olulise liitlassuhte murendamiskatse. Kinnitan, et kes iganes seda ka ei plaani, see läbi ei lähe. Eesti ei teosta mingil viisil luuretegevust oma liitlaste suunal."

Newsweeki teatel on Balti riik luureandmeid kogunud vähemalt alates eelmise aasta augustist ning on jälginud Trump Organizationi juhtivtegelasi, kes on reisinud Euroopas.

Kuigi midagi sobimatut ei ole avastatud, alustas see Balti riik Newsweeki teatel ka USA riigisekretäri Rex Tillersoni ja tema pikaaegse isikliku sõbra, naftafirma Rosneft juhi Igor Setšini suhete uurimist. Setšin oli Tillersoni peamine äripartner, kui Tillerson töötas naftafirma Exxon Mobil tegevjuhina, ning ta on Venemaal mõjuvõimas tegelane, kellel on föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) taust ja kes on töötanud presidendiadministratsiooni asejuhina, kellele alluvad julgeolekuteenistused, kirjutab Newsweek.