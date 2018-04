"Pealtnägija": väljamõeldud isik osutab libaradoonimõõtmise teenust

Ministeeriumide ühishoone Foto: Madis Veltman

Ärimees Marc Vokk kasutab väljamõeldud isikut Andrei Popkovi, kellena pakub libaradoonimõõtmise teenust. Mehega seotud firmad on dokumentide kohaselt teinud üle 120 radooniuuringu, mille alusel on Tallinna püstitatud näiteks superministeerium ja veel hulk soliidseid hooneid. Kurioosne on aga see, et ametkonnad teavad blufipaberitest, kuid ei saa enda sõnul midagi teha.