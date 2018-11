"Pealtnägija" tungis Keskerakonna kontorimüügi telgitagustesse

Tagantjärgi on intrigeeriv, et 2015 detsembris ilmus ajakirjanduses tilluke nupp, kuidas sama seltskond soome ärimehi, keda praegu kahtlustatakse Noorsoofondi rüüstamises, sealhulgas rahapesus ja altkäemaksus, käis Tallinnas Stenbocki majas kohtumas toonase reformierakondlasest peaministri Taavi Rõivasega. Huvitaval kombel toimus kohtumine laupäeval.

Rõivas ütles „Pealtnägijale”, et kohtumine oli ühekordne ja tema sõnul oli tegu rutiinse jutuajamisega naaberriigi ärimeestega, kes näitasid üles huvi meie ettevõtluskeskkonna vastu.

Arto Autio sai sisuliselt üleöö tuntuks, kui üks tema paljudest firmadest ostis 2017 sügisel rahalistesse raskustesse sattunud Keskerakonnalt peakorteri Toompeal. Põhjus oli, et erakond mängis end eelmise juhtkonna ajal segaste reklaamitehingute ja keelatud annetustega sisuliselt pankrotiseisu.

Seoses poliitiliselt laetud kinnisvaratehinguga andis muidu diskreetne Autio ka siinpool lahte mõned intervjuud. Selleks hetkeks on Soomes ilmunud juba uudised, kus räägiti, et noorsoofondi tegevus haiseb ja mainiti ka Autiot. Nii poliitkonkurendid kui vaatlejad kahtlustasid, et Toompea majatehingus on midagi imelikku, aga ei suuda seda läbi hammustada.

Esimene asi, mis küsimusi tekitab, on maja omandijaotus. Paberite järgi kuulus linnale 600 ruutmeetrit ja Keskerakonnale 880, millest omakorda 160 ruutmeetrit oli kelder. Ehk Keskerakonnal oli odavat pinda palju, seevastu linnale kuulusid tänavapoolse töötava poe ehk kalli kinnistu ruumid. On selge, et tervet maja koos müües kasvab ka osade väärtus. Aga selleks pidi ka linn otsustama, et müüb enda osa samal ajal.

Tekib küsimus, kuidas sai Keskerakond nõusse linna, et nad müüvad enda osa Toom-Rüütli kinnistust täpselt samal ajal kui Keskerakond? „Me ei ole seda nõusolekut taotlenud. See, et Keskerakond soovib oma osalust müüa, oli avalikult teada ja sellest teadis ka linn ja ilmselt tegi otsuse samamoodi oma ruumid maha müüa, kuna kogu see ruumi logistika ja kasutamine oli läbisegi ja ilmselt linn mõtles, et see on õigustatud,” rääkis Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb.

Loe veel

„See oli pigem linnale soodne, et me kõigepealt enne Keskerakonda selle hoone müüsime, sest meile ei olnud teada, kes võib olla Keskerakonna ostja,” ütles Tallinna linnapea Taavi Aas. Ent juba enne linna müügipakkumise välja kuulutamist ilmub uudis, et Arto Autio firma sõlmis Keskerakonnaga eellepingu. „Ma arvan, et iga mõistlik linnavalitsus oleks langetanud sellel hetkel otsuse, et mõistlik on oma osa müüa, sest veelkord, kui oleks Keskerakond oma osa müünud ja naaber oleks olnud, kas siis pahatahtlik või vaenulik, siis oleks linnal tulevikus olnud selle majaga midagi palju raskem ette võtta,” rääkis Aas.

Teine küsimus on hoone hind. Kokku maksis Autio firma BC31 Holding maja eest kahes osas kokku 2,9 miljonit, millest linnale läks 1,1 ja Keskerakonnale 1,8 miljonit. Selle hinnaga seoses ei taha ikkagi kuidagi vaibuda jutt, et hind oli kõrgem turuhinnast ja sinna oleks justkui mingi raha juurde kirjutatud. Mihhail Korbi sõnul on see puhas spekulatsioon. „Asjal on turuhind. Minu teada on tänaseks see kinnistu edasi müüdud tervikuna, et ma ei oska hinnata, mis on turuhind,” sõnas Korb.

Samas avastas „Pealtnägija” linna enda dokumendiregistrist kinnisvarabüroo Uus Maa akti, kus hinnatakse hoone tervikhinnaks 2,6 miljonit ehk 300 000 eurot vähem kui lõpuks saadi. Sealjuures on Keskerakonna osa hinnaks 1,4 miljonit, kuigi tegelikult saadi 1,8.

Mihhail Korbi kinnitusel on tehtud erinevatel aegadel vähemalt kolm hindamisakti ja Keskerakond tegi müügiotsuse kõige viimase hindamisakti järgi. „Meie hindamisakti järgi meie osa hind oli 2 000 000 miljonit ehk me müüsime odavamalt kui meie hindamisakt meile rääkis,” ütles ta.

Keskerakond saatis „Pealtnägijale” pärast intervjuud ekspertiisiakti, kus erakonna osa hinnaks üksinda müües on toodud üldsegi 935 000 ehk poole vähem kui lõpuks saadi. Samas aktis on kogu maja hinnaks arvutatud koos müües 2,9 miljonit eurot ehk summa, mis tegelikult maksti. Kriitikud ütlesid, et sellesse lisahinda olid raha sisse pannud ärimehed, kellel on vaja häid suhteid linnaga. „Ma ei oska seda kommenteerida, kus need jutud tulevad. Kindlasti iga olukord või iga situatsioon tekitab pahatahtlikud jutud, aga mina küll kõik spekulatsioonid lükkaks ümber,” ütles Korb.

Täpselt samal ajal käis Soomes ilmsiks tulnud kahtluste kohaselt noortefondi väidetav rüüstamine. Korbi kinnitusel ei olnud sellest kinnisvaratehingu hetkeks ühtegi sõna kirjutatud. „Kindlasti need asjad ei ole antud kinnisvara ostuga või Keskerakonnaga kuidagi seotud.”

Läinud sügisel antud intervjuudes ütles Autio, et kasutas Toompea tehinguks pangalaenu ning tegu oli täiesti tavalise kinnisvarainvesteeringuga, mille tagant ei tasu luukeresid otsida. Ta keeldus Pealtnägija kaamera ette tulekust, aga saaris kirjaliku kommentaari, et on ärimees, kes pole iial olnud huvitatud avalikust tähelepanust. Seetõttu ei kommenteeri ta ühtegi tehingut, kuid need on kõik kooskõlas kohalike seaduste ja äritavaga ning ka notarite ja audiitorite kontrollitud.