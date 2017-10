"Pealtnägija": suur osa perevägivallajuhtumeid avastatakse tänu julgetele lastele

Tänases "Pealtnägijas" avaldati päästekeskuse lühinumbrile 112 tehtud kõnesid, mille peategelasteks on alaealised lapsed, kes tülitsevatele vanematele politsei kutsuvad.

Esmaspäeval lõppes kodanikujulguse aumärkide kandidaatide esitamine, kuhu teiste kõrval esitas prokuratuur ka tingliku koondnimetusena "julge lapse", vahendab ERR-i uudisteportaal "Pealtnägijat".

Eestis tehakse lühinumbril 112 aastas üle miljoni kõne, vähemalt korra nädalas helistab lühinumbrile aga väike inimene suure murega.

Ehkki eraldi statistikat selle üle ei peeta, ütlevad politsei ja lastekaitse, et Eestis tuvastatakse üha rohkem perevägivalla juhtumeid tänu lastele, kes ise kutsuvad kodus tülli pööranud vanematele politsei.

"Nad on julged ja nad oskavad, seda 112 ju õpetatakse neile maast madalast. Ma arvan küll, et pigem see tendents võiks olla, et järjest nooremad julgevad abi kutsuda," rääkis Tartumaa ohvriabikeskuse peaspetsialist Katti Kask.

Selliseid kõnesid üldjuhul ei avalikustada, aga "Pealtnägija" tegi koondpäringu häirekeskusele, riigiprokuratuurile ja kahele suuremale kohtumajale ning saatele tuldi lõpuks vastu.

"Kui laps helistab ja sellise kõne häirekeskusele teeb ehk helistab võõrale, keda ta väga hästi veel ei tunne, ei oska usaldada, siis lapsel on surmahirm," kommenteeris Kagu politseijaoskonna juht, naiste varjupaiga vabatahtlik Helmer Hallik.

"Siit tulebki mängu see, et lapse jaoks peab kõige turvalisem koht olema tema kodu, see, kus on teda kõige paremini mõistvad inimesed, kus temast hoolitakse, kus teda aidatakse," ütles Perling.

"Mul tuleb meelde üks 10-11aastane tüdruk, kes ütles, et tema täna öösel magada ei saanud. Kui ma küsisin, miks ta ei saanud magada, siis ta ütles, et sellepärast, et ta pidi valvama oma ema. Ma küsisin, miks ta pidi valvama oma ema - sest isa lubas ta kirvega maha lüüa," meenutas Katti Kask.