"Pealtnägija": presidendi kantselei krediitkaardi andmeid kasutati pettuses

"Pealtnägija" uuris viimase viie aasta vabariigi presidendi kantselei (VPK) krediitkaartide kulutusi ning muuhulgas selgus, et vähemalt ühte presidendi kantselei kaarti on kasutatud krediitkaardipettuses.

Eilne "Pealtnägija" võttis luubi alla VPK krediitkaartide kuluaruanded president Toomas Hendrik Ilvese teise presidentuuri ajal.

Tegelikult oli esmapilgul imelike kuludega seoses paar kahtlust ka varem, kuid tuleb välja, et hirm sai teoks läinud aasta lõpus juba uue presidendi ajal.

Nimelt, 8. detsembril kulututati presidendi kantselei krediitkaardilt Ameerika poes Ross Stores mitmete tehingutega kokku 2800 eurot, samal ajal kui kaardi kasutaja oli Eestis.

Ebatavalisest käitumisest andis riigikassa presidendi kantseleile teada ja tehingud tühistati ning kantselei sai raha tagasi.

Krediitkaardikulud kasvasid Ilvese viimase presidentuuri ajal kiiresti

"Pealtnägijal" kulus krediitkaartide aruandluse saamiseks palju energiat. Krediitkaardi väljavõtetest avastati nii mõndagi üllatavat, naljakat ja kahtlast. Kõik, kellega "Pealtnägija" toimetus loo tegemisel suhtles, rõhutasid, et krediitkaart on vajalik töövahend, eriti välissuhtluses, ning presidendi staatuse ja rahvusvahelise tipptasemega käivadki kaasas üle keskmise suured kulud.

VPK on suurim krediitkaardi kasutaja ühe töötaja kohta. Ühest küljest on see ootuspärane, sest president ongi riigi väärikaim esindaja ja eriti välismaal. Samas kasvas krediitkaardikulu järsult just Ilvese ajal ja ulatus ainuüksi viimase kümne kuu jooksul üle 90 000 euro.

Kui 2011. aastal oli Vabariigi Presidendi Kantselei (VPK) krediitkaartide aastakäive 33 000 euro ringis, siis 2012. kuni 2014. aastal oli see juba kaks korda suurem ehk 60 000 eurot aastas. Sel ajal oli VPK direktor Siim Raie. Kulu kasvas hüppeliselt aastal 2015, kui krediitkaartidega maksti ligi 75 000 eurot ja 2016. aasta esimese 10 kuuga ehk Ilvese perioodi lõpus lausa 94 000 eurot. Sel ajavahemikul oli VPK direktor Alo Heinsalu.