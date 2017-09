"Pealtnägija": pealinnas lokkava prostitutsiooniäri veduriteks on velotaksode juhid

Ehkki hiljuti raporteeriti viimase lõbumaja sulgemisest Tallinnas, õitseb prostitutsioon tegelikult edasi - kokku umbes 165-l aadressil. Vanalinna tänavatel näitavad soovijatele suuna kätte velotaksode juhid, kes lisaks sellele veel narkootikumidega kaubitsevad.

Põhja prefektuuri organiseeritud kuritegude talituse juhtivuurija Ardo Ranne ütles "Pealtnägijale", et Tallinnas ei ole enam klubilisi bordelle, kuid see ei tähenda, et kuritegevust enam poleks. "Nüüd tehakse kohti, mis ei riiva laiema avalikkuse silma ja ei tekita politseis kahtlusi," ütles ta.

Mõned kahtluse all olevad aadressid kuuluvad Tallinna linnale, mida kupeldajad baaridena rendivad ja sealt "eskortteenust" pakuvad. Samuti aetakse prostitutsiooniäri korterites.

Korterbordellide töö on lihtne - ühes korteris on 1-5 prostituuti, kes reklaamivad oma teenuseid, mille peale klient helistab, kes kutsutakse siis korterisse kohale. Ilma vahendajata on tegelikult selline tegevus seaduslik, kuid nii umbes kümnel aadressil on ka oma kupeldaja, ehk tegemist on organiseeritud kuritegevusega.

Aga kuidas jõuavad inimesed prostituutideni? Näiteks pealinna väisavaid välismaalaseid aitavad selles osas välja kurikuulsate velotaksode juhid. "Pealtnägija" läbi viidud eksperiment koostöös Soome ajakirjanikuga näitas, et veerand tunniga viis velotaksojuht jutu striptiisibaaride peale ning siis andis juba kätte stripiklubide asukohad, kust võib ka "rohkem saada".

Vanalinna seltsi juhatuse liikme Eero Kotli sõnul teavad kõik vanalinlased velotaksojuhtide nahaalsusest. "Lastakse nendel tüüpidel seal narkotsi müüa ja kupeldada," kirjeldas ta.