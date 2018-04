"Pealtnägija": noorpoliitik osales maffiastiilis arveteklaarimises

Pilt on antud loole illustreeriv!

ETV saade "Pealtnägija" tõi kolmapäeval televaatajateni loo sellest, kuidas Keskerakonna noorpoliitik osales maffiastiilis arveteklaarimises varaste esindajana.

Kujutage ette, et te tabate teolt vargad, kes panevad plehku. Te ootate sündmuspaigal üle kolme tunni politseid, aga abi asemel tulevad hoopis pätid tagasi ja röövivad teid nüüd juba relva ähvardusel uuesti, vahendab ERR Uudised. Just nii juhtus mullu oktoobris Taneli, Aleksei ja Bogdaniga.

Politsei tabas nädal hiljem vargad, kelleks osutusid 26-aastane Arman Mkrtchyan ja 25-aastane Sander Asonov. Suuremgi üllatus oli kolmas mees, kes vargad öösel sündmuspaigale tagasi tõi: 25-aastane Rustam Kalinin kandideeris täpselt samal ajal kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas.

Rustam Kalinin ise ütles "Pealtnägijale", et lugu on tema jaoks lahendatud ja ta ei soovi midagi kommenteerida. Tanel ütles, et kogu lugu tekitab talle lootusetust: "Põhimõtteliselt võid teha, mis tahad, aga siin Eesti Vabariigis väga karistada ei saa. Väike rahatrahvike ja elu läheb edasi."