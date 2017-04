"Pealtnägija": Meelis Pai süüdistab Taavi Aasa korruptsioonis

Meelis Pai ütles "Pealtnägijale" antud intervjuus, et Linnahalli afääris püüdis Keskerakond ja konkreetselt Taavi Aas suunatud projekteerimiskonkursiga raha parteikassasse kantida. Pai sõnul hoidis temast alanud skandaal ära kahtlase konkursi, mis nüüd tehakse uuesti ja läbipaistvalt.

"Ma lasksin mitu korda mitut moodi uurida-puurida, kas see kõik on õige. Ma käisin koos vandeadvokaadiga Taavi Aasa juures. Ma saatsin e-maile, kirju, et see on ebaseaduslik, see tuleb lõpetada, enne kui hilja ei ole. Ma hoiatasin kohe, et sellest tuleb väga suur jama," rääkis Pai saates.

Pai juttu kinnitavad ka paberid ja kaadri taga paljud teemaga seotud inimesed. Kokku näib, et ehkki viimasel ajal räägitakse tüdimiseni sellest, et Pai tegi endaga veidra lepingu – mida ta ka tegi – siis tegelikult võis ta ära hoida suurema kantimise.

"Mul on kahju, et Meelis Pai üritab leida konflikti sealt, kus seda pole ja vaikib nendest asjaoludest, kus konflikt ilmselgelt tekkis," kommenteeris Pai süüdistusi Taavi Aas.

Aas märkis pikemas Delfile edastatud selgituses, et inimene, kes kirjutab endale lepingusse 300-eurose telefonikompensatsiooni ei saa ennast mitte kuidagi kujutada maksumaksja rahakoti sõbrana. "Linna süsteemis pole ka ühtegi lepingut, kus oleks tagatud viieprotsendine palgatõus igal aastal," viitas Aas Meelis Paile, lisades, et Pai tegevusele annavad hinnangu sisekontroll ja politsei. "Tallinna linna asutused ja ka ettevõtted loevad raha väga hoolikalt ja kui mõni töötaja seda ei tee, tuleb tal lahkuda," toonitas Aas.

Mis puudutab küsimust, et kas Allianss Arhitektid OÜ pidi projekteerimisel osalema või mitte, siis otsus minna avatud hankele langetati Aasa sõnul üheselt. "Mul ei ole siin Meelis Paile hanke korraldamise osas midagi ette heita. Nõukogu langetas õige otsuse. Nii rahandusministeeriumi, Arhitektide Liidu kui ka Meelis Pai nõuannet kuulati ja vastavalt ka toimiti," lisas ta.

Alliansi pakkumisest loobuti selgetel põhjustel – algne eksperthinnang pakkus meile märksa soodsamat hinda kui hilisem Allianss Arhitektide pakkumine. "Just see ligikaudu kolm miljonit suurem hind oligi põhjus, miks Allianss Arhitektide pakkumisest loobuti," selgitas Aas.

Põhjus, miks avatud hankele üleminek viibis, on Aasa sõnul tingitud sellest, et autoriõiguse ja riigihangete reeglid on antud juhul omavahel vastuolus. Siiamaani käis linnahalli projekteerimise hankemenetlus koostöös Allianss Arhitektid OÜ-ga väljakuulutamata läbirääkimistega riigihanke vormis, sest tehnilistel või kunstilistel põhjustel või ainuõiguse kaitsega seotud põhjustel saab hankelepingu sõlmida ainult ühe pakkujaga. "Seega, õiguslikult oli ka siiamaani alus täiesti olemas, aga see alus osutus nõrgemaks ja ei olnud ka majanduslikult linnale kasulik," selgitas Aas.

"Aga toonitan veel kord, et Pai lahkumisel polnud seost projekteerimisega, vaid see puudutas tema õigustühist lepingut kunstilise juhina," märkis Aas kokkuvõtteks.