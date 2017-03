"Pealtnägija": meditsiinitarvikute firma esitas haigekassale süsteemselt valearveid

ETV saade "Pealtnägija" tõi päevavalgele, kuidas Eesti üks suurim meditsiinitarvikute firma esitas aastaid haigekassale võltsarveid ja teenis alusetult arvestuslikult sadu tuhandeid.

Linda [nimi muudetud] töötas aastaid ühes Eesti suurimas meditsiinitarvikuid müüvas ettevõttes Tervise Abi, kuid nüüd tunnistab ta, et haigete aitamisele kõrval osales ta ka mastaapses pettuses, kus küünilisel moel kasutati patsientide andmeid ja varastati meie kõigi tagant, vahendavad ERR Uudised.

Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa lepinguline partner Tervise Abi pakub kõikvõimalikke ortoose – abivahendeid, mida kasutatakse jäsemete ja liigeste, aga ka näiteks selja ja kõhu operatsioonijärgseks toestamiseks. Üks ortoos maksab kuni kolmsada eurot, millest haigekassa hüvitab 90 protsenti. Kuna haigekassa maksab suurema osa ortoosi hinnast kinni, avastasid Tervise Abi ja Linda väitel ka teised sarnased ettevõtted lihtsa, ent geniaalse teenimisvõimaluse.

Nimelt müüdi klientidele tavaline tehasetoode, aga haigekassale deklareeriti, et see on kallim eritellimusena valminud ortoos. Lihtsamalt öeldes vorpis firma sadade kaupa võltsarveid.

"Kujutame ette, et tal oli kõhuoperatsioon ja tal oli vaja songavööd. Songavöö maksis 103 eurot ja tegin inimesele 90% soodust, 10.30-ga sai ta kätte selle. Andsin selle inimesele ära ja tegin uue haigekassa-arve," rääkis Linda, kelle sõnul võisid “käärid” ehk vahe tulla ligi kakssada eurot ühe toote pealt.

"Pealtnägija" püüdis korduvalt Tervise Abi juhtkonnaga ühendust saada, kuid Tais pikemal puhkusel viibiv firma juht Andre Legušs ei vastanud küsimustele. Squashi-mängijana tuntud Legušsi asemel sekkus sel esmaspäeval mängu hoopis Eesti üks tunnustatumaid advokaate Küllike Namm, kelle väitel on kogu see lugu väljamõeldis.