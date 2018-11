"Pealtnägija": laste seksuaalkoolitaja sattus EKRE-ga seotud foorumis sõimu alla

59-aastane Rita Holm on täiskasvanud poja ema, kes läks Soome seksuaalkasvatajaid ja -nõustajaid koolitava ühingu SEXPO kursustele, kus muu hulgas koolitatakse õpetajaid, kes selgitavad seksuaalsust ka eelkooliealistele lastele, vahendas ERRi uudisteportaal "Pealtnägijat".

Nädala pärast saab Holm kätte kursuse lõpudiplomi, aga juba praegu käib ta praktika raames nii Soome kui ka Eesti lasteaedades ja koolides, kus ta räägib lastele kehast, tunnetest, puudutustest ja oma piiridest. "Minu keha on minu oma ja teie kehad on teie omad ja teie ise otsustate, kes võib teid puudutada ja kes ei või puudutada," õpetas ta lapsi.

Kommentaarid vastupidised õpetusele

"Jätke lapsed rahule, pervotädid ja -onud. Need seksuaalkasvatajad on vist pedofiilsete kalduvustega inimesed. Sellist tädi ma ei laseks oma laste juurde püssikuuli kaugusele ka. Tõeline pervert," luges Holm "Pealtnägijas" ette Facebooki grupi "EKRE Sõprade Klubi" seinale postitatud kommentaari.

Tegu on poolavaliku Facebooki grupiga, kus tavapäraselt arutletakse päevapoliitika üle ja mille liikmeks saamiseks tuleb saata taotlus grupi administraatoritele, kelleks on selle nädala alguse seisuga üks parteitu ja kuus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ridadesse kuuluvat inimest, nende seast tuntumad Helle-Moonika Helme ja EKRE aseesimees Jaak Madison. Viimase meelest pole selle loo eetrisse jõudmise põhjuseks Rita Holmi rahulolematus solvavate kommentaaridega, vaid tegu on hoopis poliitiliste konkurentide tellimustööga.