"Pealtnägija": kurte ja pimedaid tabas küberkiuasmiste laine

Puuetega inimeste liite tabas eelmise aasta lõpus spämm-postituste laine, kus peamiselt alaealised saatsid enda lõbuks massiliselt sotsiaalmeedias pimedate esindajatele kirju stiilis "vaata seda" või kurtidele "kuula seda". Tegu on Ameerikast alanud halva naljaga, seejuures viimane laine tabas liite eelmisel reedel.

ETV saatele "Pealtnägija" oli sellest kõigest nõus rääkima Jakob Rosin, kes on kodanikuaktivist, digiportaali geenis.ee reporter ning igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammi saatejuht. Muidu täiesti tavaline noormees, kuid selle erinevusega, et ta on pime.

Nimelt saabus 15. novembri hommikul pimedate liidu Facebooki lehel esimene "ou, vaata seda"-stiilis sõnum, millele oli lisatud suvaline pilt. Pimedad loevad Facebooki ekraani tuvastusprogrammi abil, mis suudab edastada vaid teksti ja pilti nad ei näe.

Üks või paar postitust ei väärikski äramärkimist, kui sellele poleks järgnenuks kirjade tulva, mille sisu on peaaegu identente. Pilt ja mõnel juhul ka juures tekst, mis suunab fotot vaatama. Jakob liidu esindajana vastas pea kõigile sõnumitele ühtemoodi ja palus fotol kujutatu kirjalikult esitada.

Sarnane rünnak tabas ka Eesti kurtide liitu. Sedapuhku ei saadetud aga fotosid, vaid helifaile.