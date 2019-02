"Pealtnägija": Keilas tegutses perearst, kes on püüdnud veenda emasid vaktsineerimisest loobuma ja keeldunud ravimeid välja kirjutamast

Toimetuse andmetel esitas eelmisel nädalal tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile Ruumeti vastu kaebuse ema, keda tohter püüdis väidetavalt veenda lapse vaktsineerimisest loobuma. Teada on juhtumid, kus Ruumet soovitas diabeedihaigel vererõhuravimitest loobuda ning keeldus välja kirjutamast psühhotroopseid ravimeid, tugevaid valuvaigisteid ja rasestumisvastaseid tablette.

"Ta soovitas kasutada ravimtaimi, süüa palju sidrunit ja ingverit - need olid tema lemmikud," meenutab Nõmme perearstikeskuse tohter Jüri Miller, kellega koos töötas Ruumet 2015. aastal.

Ruumeti enda sõnul ei ole ta kategooriline tavameditsiini eitaja ega soolapuhuja, kuid talle teeb muret, et arstide hulgas valitsevad tabuteemad, mida põhimõtteliselt polda valmis arutama. "Enamus inimesi on seda usku, et nakkushaigusi pole tänu vaktsiinidele. See on selline dogma ja püha lehm, mida ei taheta üldse ümber vaadata, kas see üldse vastab reaalsusele," selgitab ta.

