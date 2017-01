"Pealtnägija": kas kohtutäituril on õigus tulemustasule, kui ta ühtegi eurot võlga sisse ei nõua?

Võlad Foto: Scanpix, Panther Media

Eestis on kümneid tuhandeid pikaajalisi võlgnikke, kuid nüüd selgub, et neid taga ajavate kohtutäiturite tasudes on peidus põhimõtteline vastuolu: kui täitur ei suuda midagi sisse nõuda, kas sellelt tohib võtta tulemustasu, uuris "Pealtnägija".