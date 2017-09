"Pealtnägija" intervjuu peaimaamiga: mošee muudaks Eesti elu turvalisemaks

"Pealtnägijale" antud intervjuus selgitas Eesti moslemite peaimaam Ildar Muhhamedšin, miks on tema kogudusest tulnud terroriste ja sõnas, et Eestile on vaja radikaliseerumise vastu võitlemiseks oma mošeed.

Peaimaam Ildar Muhhamedšini lugu on üsna värvikas. Sündinud Eestis, rahvuselt tatarlane, omandas Muhhamedšin oma hariduse Süürias ja Saudi-Araabias.

Muhhamedšin on Eestis aastakümneid vedanud islamikogudust - see tähendab, et siinsele paarile tuhandele moslemile on ta justkui usujuhi eest. Viimastel aastatel on aga imaam ja tema kogudus jäänud silma pigem negatiivselt.

2015. aastal läks Eestist Muhhamedšini kogudusest Süüriasse ISIS-e ridadesse võitlema Ivan Sazanakov. Muhhamedšini sõnul ei märganud aga tol hetkel, et midagi valesti oleks. "Kindlasti on kõik moslemid on alati vastu terrorismile. Kõik, kes päriselt usuvad jumalat," ütles ta.

Kaitsepolitsei on oma aastaraamatus korduvalt maininud, et Muhhamedšini kogudus ignoreerib radikaalsuse ilminguid. Peaimaami enda sõnul lausub aga vastutus pigem riigi õlul. "Riik pole meid ühe eurogagi aidanud," ütles ta.

Muhhamedšin arvab, et radikaliseerumise vastu aitaks uue mošee ehitus ja usuõpetuse juurutamine lapsest saati. "Kui pole mošeed, siis kogunevad inimesed keldritesse. Äärmuslased ei käi mošees, nad käivad salajastes põrandaalustes rühmades," leiab Muhhamedšini abikaas Liya Iman Makhmutova.

Samuti on Muhhamedšini ja ta kogudust raputanud skandaalid ja tülid. Möödunud aastal selgus, et peaimaam on kasutanud koguduse raha isiklikuks tarbeks. Kogudus sai maksuametilt järjepidevalt maksudest kõrvale hoidmise tõttu trahve. Selle tõttu tekkisid ka koguduses sisetülid, mis viis teise moslemite koguduse loomiseni. "Eks keegi kuskil arvas, et seda tüli on vaja. Kui me siin koos käime, siis pole mingit tüli," ütles Makhmutova.