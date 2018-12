"Pealtnägija" hakkab Edgar Savisaarest dokumentaalfilmi tegema

""Pealtnägija" teeb dokfilmi Edgar Savisaarest. Ta on vaieldamatult suurkuju, kellele teened Eesti riigi ja rahva ees kinnistavad koha ajalooraamatutes. Teda on nimetatud nähtuseks, mitte inimeseks. Tema kohta on öeldud, et kui teda poleks olemas, tulnuks ta välja mõelda," märgitakse postituses.

"Samas on endise peaministri, Keskerakonna asutaja ja staažika linnapea ning naistemurdja tõus ning langus hiilgusest nagu antiiktragöödia. See inspireeris "Pealtnägija" toimetust tegema temast teledokumentaali. Portreesaate lühem, tunniajane versioon on eetris juba kolmapäeval, 9. jaanuaril tuttaval "Pealtnägija" ajal ning selle autorid on Mihkel Kärmas ja "Aktuaalse Kaamera" toimetaja Anne Raiste."