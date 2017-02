"Pealtnägija": haigekassa hüvitab kallist melanoomiravimit valikuliselt

Haigekassa tegi esmapilgul positiivse otsuse, hakata alates 1. jaanuarist hüvitama veel kahte uue põlvkonna kallist melanoomiravimit, kuid arstide ja patsientide jahmatuseks osad haiged seda siiski riigi kulul ei saa ning põhjendused on nende meelest absurdsed.

Nii riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja kui ka kinnisvarahooldusega tegelev Tiiu Käärma elavad iga päev koormaga, mille sarnast ei sooviks kanda keegi - nende väga lähedane pereliige peab võitlust surmahaigusega, põdedes nahavähi kõige agressiivsemat vormi – melanoomi. Ladõnskaja ema Ljudmilla sai diagnoosi nelja aasta eest, Käärma mööblitootmisettevõtet omav poeg Märt aga möödunud aasta septembris, vahendasid ERR Uudised "Pealtnägijat".

2016. aasta lõpus tegi haigekassa esmapilgul väga positiivse otsuse: alates selle aasta 1. jaanuarist hakatakse kompenseerima kahte uue põlvkonna melanoomiravimit Keytruda ja Opdivo, mis on teised haigekassa poolt rahastatavad moodsad melanoomiravimid aasta varem turule tulnud Tafinlari kõrval.

Ent selle otsuse puhul jäeti osa patsiente haigekassa finantseeringu alt välja. Joon nende vahele, kes saavad kompensatsiooni ja kes ei saa, tõmmati nii, et spetsialistide hinnangul puudub sellisel valikulisel kompenseerimisel igasugune loogiline või meditsiiniline põhjendus. Joone alla jäid ka Ljudmilla ja Märt.

"Nende patsientide puhul, kes on eelnevalt saanud ravi, olenemata sellest, kui kaua nad seda ravi on saanud, leidis haigekassa, et see ravim ei ole kulutõhus. Kuigi tõendatus on olemas ja see on ka kõikides rahvusvahelistes ravijuhistes nii kirjas, et seda kasutada kas esimese või teise ravivalikuna," selgitas onkoloog Kadri Putnik, kes on nii Ljudmilla kui ka Märdi raviarst.