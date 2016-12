"Pealtnägija": fentanüülisõltlastel puudub usk metadooniravisse, lahendust nähakse heroiinis

Tänases "Pealtnägijas" kõnelenud fentanüülisõltlased kinnitavad, et praegune võõrutusravi - metadooniravi - ei anna soovitud tulemusi ja parem oleks see asendada mõne muu ainega, näiteks heroiiniga.

Sünteetilist opioid fentanüüli tuuakse Eestisse Venemaalt ning seda, et see lähima kümne aasta perspektiivis peaks Eestist kaduma politsei- ja piirivalveameti narkotalituse juht Leho Laur ei näe. "Kus ma näen vajakajäämist politsei tegevustes ja töödes, ongi see, et me ei suuda selle konspiratsioonitasemega niivõrd edukalt ühte sammu käia," nentis Laur ERR-i uudisteportaali vahendusel.

28-aastane endine tarkvarainsener Gert toob välja, et metadoon on narkomaanidele nagu hommikune peaparandus, pärast mida minnakse varastama või uueks doosiks raha otsima. Gerdi sõnul ei ole metadooni asendusravi tulemuslik, kuna 90 protsenti metadooni asendusravil käijatest tarvitavad fentanüüli jätkuvalt edasi.

Metadoon ehk maksumaksja poolt kinni makstud greibimahla maitseline uimasti lekib mustale turule ning on igal aastal üks komponent mõnest üledoosist tingitud surmas.

Üks variant on asendada metadoon mõne muu ainega, Šveitsi eeskujul näiteks heroiiniga, ning oma kogemustest rääkiva Gerdi sõnul töötab see, kuna võtab fentanüüli isu ära. "Arvan, et 50 protsenti kindlasti meie praegusest fentanüülitarvitajate populatsioonist läheks selle asja peale üle ja lõpetaksid varguse ja muu kuritegevuse. Ma olen selles täiesti kindel," ütles Gert "Pealtnägijale."

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul peaks enne uute lahenduste proovimist korrastada olemasolevat süsteemi. Näiteks neljakordistama praegu metadooni asendusravi saajate hulka neljakordselt.

Lähema kahe aasta jooksul tahab minister valdkonda juurde tuua veidi üle miljoni euro. Lisaks on mitmeid probleeme, mida ka suurema rahastamisega ei lahenda: näiteks narkomaani lõimimine ühiskonda. "Inimene läheb tahestahtmata ühel hetkel jälle kriminaalsele teele, sest legaalset teed me ei ole talle tegelikult lõpuni võimaldanud," lisas Ossinovski.