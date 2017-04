"Pealtnägija": eluaegse vangi kaitsja seab küsimärgi alla presidendi armuandmise korra

Eesti ühe vastuolulisema eluaegse vangi Anatoli Nikolajevi kaitsja tegi riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile avalduse, kus seab põhimõtteliselt küsimärgi alla, kuidas presidendi armuandmine käib.

Advokaat Anti Aasmaa protestib, et presidendile valmistab materjale komisjon, kuhu kuuluvad riigikohtu ja riigiprokuratuuri esindajad, mis ei ole tema hinnangul aus ja erapooletu, vahendab ERR-i uudisteportaal tänast "Pealtnägijat".

"Mina leian, et see on vastuolus ausa ja õiglase menetlusega, kui Anatoli Nikolajevi asjas teevad armuandmise eelotsustuse riigikohtu ja riigiprokuratuuri esindajad, kes on ise siis põhimõtteliselt selle lahendi teinud kunagi," lisas Aasmaa.

Neljas mõrvas süüdi mõistetud Anatoli Nikolajev on kuulus, sest on ainus vang Eestis, kelle puhul prokurör loobus süüdistusest ja isegi ohvrite lähedased ei usu ta süüsse.

20. aprillil täitub Nikolajevil vanglas 19 aastat. Kui president annaks Nikolajevile armu, ei tähenda see ei õigeks mõistmist ega ka mingit kompensatsiooni, vaid ainult vabastust edasisest karistuse kandmisest.

Nikolajev tunnistati Kohtla-Järve linnakohtus 1999. aasta 2. novembril süüdi mitme inimese mõrvas ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ehk kuritegudes, mis on kuritegudeks ka 2002. aasta 1. septembril jõustunud karistusseadustiku järgi. Nikolajevi süüdimõistmine jõustus 2000. aasta aprillis.