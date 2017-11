Pealtnägija: Eestis pakub ilusüste mitukümmend loata ja hariduseta "arsti". Kehvemal juhul võivad nende kliendid saada insuldi või pimedaks jääda

Pilt on illustreeriv

Tänases "Pealtnägijas" võeti luubi alla ilusüstide tegijaid, kel puudub selleks ette nähtud haridus või terviseameti luba. Plastika- ja rekonstruktiivkirurgi dr Olavi Vasara sõnul võib oskamatu inimese poolt tehtud ilusüst lõppeda lausa nägemise kaotamise või halvemal juhul insuldiga.

Ilu- ja täitesüstide tegija peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust pakkuval ettevõttel peab olema terviseameti väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba anda eriarstiabi, vahendab "Pealtnägijat" ERRi uudisteportaal.

"Pealtnägija" tuvastas kokku paarkümmend ilusüstijat või firmat, keda terviseametis tervishoiuteenuse osutajana kirjas ei ole, kuid sellest hoolimata teenust pakuvad.

Üks sellistest ettevõtetest on A-Medicum International Cosmetic Center. "Pealtnägija" tegi salongi kontrollkõne, kus küsis, kes neil täitesüste teeb. Vastuseks saadi, et Chesnikova ning seejuures nimetati teda arstiks. Tervishoiutöötajate registrist Chesnikovat ei leia.

Liina Tiigi, keda võib pidada üsna tuntud tegijaks ning keda ka mitmetes foorumites soovitatakse, on registris pediaatrina ja pakub ilusüste endale kuuluva OÜ Esthetics alt. Ettevõttel puudub aga terviseameti tegevusluba.

Terviseamet paneb inimestele, kes soovivad lasta endale täitesüste teha, südamele, et nendega võivad kaasneda mitmed terviseriskid ja tüsistused ning riskide kujunemisel on olulisim just iluteenuse osutaja haridus ja väljaõpe.