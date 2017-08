Pealtkuulatud vestlused: Kofkin muretses Savisaare reisiplaanide pärast, Savisaar toetas Kofkini äri

Tänasel kohtuistungil kuulati mitut Edgar Savisaare ja ettevõtja Alexander Kofkini vahelise pealtkuulatud vestluse lindistust. Kuulda oli nii Kofkini muret Savisaare puhkuse pärast kui ka Savisaare toetust Kofkini äridele.

Vestlused toimusid nii Meriton Spa hotellis restoranis Balalaika kui ka Savisaare kabinetis.

2014. aasta suvel arutasid nad Savisaare puhkust ja üritasid aegasid klapitada Kofkini plaanidega. Kofkin oli tegus mees, kes reisis tihti. Savisaar nimetab end reisiplaanide korraldamisel üsna saamatuks.

Kofkin kutsub Savisaart septembriks enda juurde Hispaaniasse. Ta soovitab Savisaarel kaasa võtta üks armastav tütarlaps, lubab neile ilusat apartmenti rõduga, viie minuti kaugusel Kofkini kodust, nii ei segaks nad teineteist ja saaks samas koos aega viita. Kofkin lubab korraldada Savisaare elamise ja lubab enda juures grillida ja kala suitsetada.

Kõiki pealtkuulatud vestluseid täna avalikult ei kuulatud, sest osad neist puudutasid terviseandmeid.

3. septembril 2014 kohtus Savisaar Kofkiniga Balalaikas. Kofkin soovitas Savisaarel võidelda presiendi otsevalimiste eest, sest presidendiks oleks tal lihtsam saada kui läbi parlamendi valitsusse.

Savisaar küsib, kas Kofkin saaks talle järgmiseks päevaks paariks tunniks sviidi kinni panna. Kofkin vastab, et peab kontrollima ja lubab talle helistada. Savisaar küsib sviiti kell 11-13. Lepivad kokku, et helistavad. Savisaar tänab Kofkinit, Kofkin ütleb, et pole midagi tänada.

21. oktoobril 2014 kohtumine Savisaare ja abilinnapea Taavi Aasa vahel Savisaare kabinetis seoses INTA konverentsi temaatikaga. Aas küsib INTA kohta, et kas täna kooskõlastatakse tehniline pool. Lahtine on, kas Viru või Meritoni hotell.

Konverentsi korraldajad tahavad teha kooli tüüpi teha, laudadega. Virusse mahub Aasa sõnul paremini, sest linn tahab oma külalisi juurde panna.

22. oktoobril kohtuvad Savisaar ja Aas jälle Savisaare kabinetis. Savisaar arvab, et peaks ikkagi Meritoni kasuks otsustama. Aas ütles ok, et püüavad. Savisaar arvab, et see pole nii suur summa.

Samal päeval kohtub Kofkin Savisaarega Balalaikas. Savisaar ütleb Kofkinile, et ta ütleks mõnele oma töötajale Meritoni asja. Jälle arutavad nad Kofkini reisimist.