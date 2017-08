PEALTKUULATUD VESTLUS | Kofkin Savisaarele: Tahan ikka 10 aastaks saada, eksole. Siis olen su võlglane

Täna kuulati Harju maakohtus Edgar Savisaare altkäeaksuvõtmise protsessil pealtkuulatud vestluste linte, kus Edgar Savisaar ja ettevõtja Alexander Kofkin arutasid nii Kofkini linnaga sõlmitud rendilepingute pikendamist kui Savisaare puhkust Kofkini juures.

4. juulil 2014 toimunud lõunakohtumisel rääkisid mehed kõigepealt pikalt rahvusvahelisest poliitikast, Savisaar oli pigem küsija ja Kofkin avaldas oma arvamust. Alles söögikorra lõpu poole hakati arutama teisi asju.

Kõigepealt küsis Kofkin Savisaare puhkuseplaanide kohta ja kutsus teda enda juurde. Savisaar kurtis, et tal on vaja ka valimistega tegeleda.

Seejärel uuris Kofkin, kas Savisaarel on midagi öelda ka tema asja kohta. Savisaar vastas, et midagi ei juhtu enne augustit, kui linnavalitsus uuesti koguneb.

Kofkin küsis, kes tema asja (rendilepingute pikendamist - toim) ette valmistab. "Eha Võrk valmistab ette. Ei teagi, kas on vaja valmistada midagi," vastas Savisaar.

"Tahan ikka 10 aastat saada, eksole. Siis olen su võlglane," vastas Kofkin.

Seejärel küsis Savisaar Kofkinilt paberit, et kirja panna, kus ja millal Kofkin on, et oma puhkuseplaane Kofkini omadega klapitada.