PBK omanik: oleme Vabaerakonna "propagandakampaaniast" nördinud

Pervõi Baltiiski kanali (PBK) omanik meediagrupp Baltijas Mediju Alianse (BMA) teatab, et Vabaerakonna poolt PBK vastu algatatud välikampaania paneb neid nördima. BMA vihjab võimalusele rakendada enda maine kaitseks "õigusliku kaitse meetmeid".

"Oleme Eesti turul olnud juba kümme aastat ning peame oma suurimaks uhkuseks selliseid kohalikke Eestis toodetud saateid nagu „Eesti uudised“, milles informeerime venekeelset vaatajaskonda eelarvamustevabalt Eesti Vabariigis toimuvatest ühiskondlikest protsessidest," seisab pressiteates.

"Me peame võimalikuks, et eksisteerivad teatud poliitilised jõud, mis astuvad välja seadusliku äri vastu üldiselt ning muu hulgas sõltumatute eesti meediakanalite vastu. Soovime juhtida tähelepanu, et tegemist on marginaalidega, kes ei ole leidnud elanikkonna seas suuremat toetust. Siiski ei anna miski neile õigust väljuda Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse raamidest."

"Sellega seoses avaldab BMA nördimust Vabaerakonna poolt algatatud ja PBK mainet mustava propagandakampaania suhtes. Tallinnas asuvatele reklaamtahvlitele paigutatud sõnumid mitte üksnes ei vasta tõele ning eksitavad ühiskonda, vaid ka tekitavad kahju meie meediagrupi ettevõtetele. See, kahtlemata, ongi olnud korraldajate eesmärk."

"Omalt poolt oleme alati avatud dialoogiks ühiskondlike ja valitsusasutustega, kaasa arvatud KAPO-ga, kes ei ole nimetanud PBK-d vaenulikuks telekanaliks. Samal ajal jätab BMA endale õiguse rakendada vastavaid seadusekohaseid õigusliku kaitse meetmeid," lõpeb teade.