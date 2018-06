Patsientide Liidu juhatuse liige konfliktist Tartu EMOs: probleemset patsiendi ja arsti vahelist suhtlust kohtab kahjuks sageli

Kolmapäeva öösel TÜ Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas aset leidnud konflikt valvearsti ja patsiendi vahel on Eesti Patsientide Liidu juhatuse liikme Kadri Tammepuu sõnul kurb olukord aga nendib, et samas jällegi väga hea, sest taolised juhtumid peaksidki avalikkuse ette jõudma.

“Loomulikult on see väga kurb olukord aga samas väga hea, et sellised juhtumid avalikkuse ette tulevad. See annab võimaluse, et juhid saaksid oma personaliga ehk arstidega rohkem tööd teha," ütles Tammepuu.

Tammepuu rääkis Delfile, et suhtlemise probleeme kohtab arsti ja patsiendi vahel päris sageli. "Mõnikord on tegu lihtsalt teisest poolest mitte arusaamisega, kuhu tooksid selgust täpsustavad küsimused ja oma mõtte ümber rääkimine teiste sõnadega. Kuid kõige aluseks on rahulikuks ja viisakaks jäämine - nii suudetakse saadud info ka vastu võtta," lisas Tammepuu.

Tammepuu sõnul on taoliste probleemidega patsientidel soovitatav haigla juhtkonnale juhtunust kirjalikult teada anda, sest see võimaldab probleemi lähemalt uurida ja teist poolt küstleda, juhtumit objektiivselt hinnata, vältimaks tulevikus taolisi olukordi.

"Tavaliselt paistab töötaja kehv suhtlemisoskus välja varemgi, kuid kaebus võib olla see käivitav asjaolu, et juht asja omakorda käsile võtaks. Ebaviisakat kohtlemist alla neelata ei tasu, sest sel juhul kipub taoline käitumismuster korduma," ütles Tammepuu.