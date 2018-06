Patsienti sõimanud arst: allusin provokatsioonidele ja oleksin pidanud rahu säilitama

6. mai öösel Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas lahvatanud konflikt patsiendi Lauri Steinbachi ja arst Hardi Kaljuranna vahel jätkub. Patsiendi ja temaga kaasas olnud meesterahva poolt esitatud ähvarduste kohta on arst esitanud avalduse Eesti politseile.

Ööl vastu kolmapäeva erakorralise meditsiini osakonda pöördunud Soome kodanik Lauri Steinbach sattus konflikti valves olnud arsti Hardi Kaljurannaga. Patsiendi väidete kohaselt ei aidatud teda nii nagu arstidele kohane ning puudu jäi mõistvast suhtumisest. Lisaks hõõruti Laurile nina alla ravikindlustuse puudumist.

Kaljurand kinnitas Delfile, et tema ei olnud patsiendiga arutanud tema ravikindlustuse küsimust. Ta lisas, et kahetseb juhtunut ja tunnistab, et oleks pidanud olema võimeline sellises olukorras rahu säilitama. "Vabandan enda ja tööandja nimel hääle tõstmise ning sobimatu keelekasutuse pärast," sõnas Kaljurand.

Kaljurand ütles, et oli patsiendile selgitanud kaasaegse konservatiivse ravi meetodeid ja pakkus ka soovi korral teha esimese sidumise kohe, et selgitatult illustreerida ning vajadusel antud juhiseid täiendada. Selleks ajaks oli aga konflikt juba õhus. "Konflikt tekkis ning sündmused eskaleerusid tänu asjaolule, et patsient tõlgendas kaasaegset konservatiivset ravi ravita jätmisena ning ei soostunud seega edasises arutelus ning raviprotsessis osalema, asudes personali provotseerima ning lõpuks ka ähvardama," ütles Kaljurand.