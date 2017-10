Patsiente ahistanud psühhiaatri tööandja: ma ei teadnud, et teda vägistamises süüdistati

Tartu erakliinik Ambromed peatas naispatsientide seksuaalse ahistamisega seostatud Lembit Mehilase vastuvõtud.

Kliiniku juhataja Jelena Põldsam märgib, et mõistab ahistamisjuhtumid ühemõtteliselt hukka ning aitab igakülgselt kaasa ametlikule uurimisele.

"Samuti kinnitan, et mul polnud 2011. aastal informatsiooni Lembit Mehilase suhtes algatatud kriminaalmenetluse osas. Arsti ülesandeks on patsientide abistamine, mitte ohtuseadmine. Otsuseid olen teinud lähtuvalt mulle teadaolevast ning kinnitatud infost, üheks selliseks on Sotsiaalministeeriumi väljastatud kehtiv arstilitsents. Lisaks olen usaldanud dr Mehilase renomeed Tartu Ülikooli lugupeetud õppejõuna. Ükski ametivõimu institutsioonidest ei teavitanud mind käimasolevast või toimunud menetlustest, muuhulgas ka vägistamisüüdistusest. Samuti ei leidunud infot uurimise kohta avalikes kanalites. Uurimise läbiviimisest dr Mehilase kohta sain teada Eesti Päevalehe ajakirjanikult," seisab avalduses.

"Samas olen veendunud, et patsientide privaatsust tuleb austada. Kliiniku juhatajana ja terapeudina ei saa ma avalikult arutada patsientide isiklikke lugusid, seda ka juhtumite puhul, mille kirjeldused patsiendid vabatahtlikult ajakirjaniku kätte on usaldanud. Ma ei soovi, et kellelgi meie praegustest või tulevastest patsientidest võiks tekkida kahtlus, et tema isiklikku lugu lahatakse ajalehes. Suhtlen patsientide ja tohtritega otse ning vahetult ja olen peatanud probleemsed vastuvõtud. Sellise sõnumiga, kuid mõnevõrra pikema selgituse saatsin eile hommikul ka Eesti Päevalehe ajakirjanikule," jätkab ta.

"Varasemast vägistamise uurimisest teavitas ajakirjanik mind õhtul, selleks ajaks olin juba kinnitanud, et dr Mehilase vastuvõtud on peatatud ja toetan igakülgselt uurimist. See on olulisim, mida ma tänaseks päevaks kujunenud olukorras teha saan. Vabandan patsientide ees, kes on pidanud kannatusi taluma ning kolleegide ees, kes on toimunust häiritud."