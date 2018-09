Patsiendid saavad meedikute ravivigade vastu kindlustuse

Seaduse vajadust on ministeerium tunnetanud juba kümmekond aastat, ent alles nüüd soosivad olud selle teostamist, kirjutab ERR.ee.

Ööseks kompuutertomograafi unustatud patsient, vale veregrupi verd üle kandes põhjustatud patsiendi surm ja muud koletud juhtumid, mis hiljuti ajakirjanduses kõlapinda on saanud, ei oleks avalikuks tulnud, kui patsiendid või nende omaksed poleks ise hakanud kohtu kaudu õigust nõudma või ajakirjandusele vihjeid tegema.

Ravivead on tabuteema, millest arstid ise üldiselt rääkida ei taha. Arste on ringkaitses süüdistatud aastakümneid ning raviasutusi püüdes ravivigu kinni mätsida - neid kas ei tunnistata, et vältida kohtumõistmist, või püütakse patsiendid vaikima maksta, et juhtumid avalikuks ei tuleks.

