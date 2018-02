Patriotism missugune: Gustav Adolfi gümnaasium korraldab EV100 tähistamise järel nõukaaegset muusikat ülistava estraadikontserdi

Eesti Vabariigi sünnipäeva-aastal on Gustav Adolfi gümnaasium otsustanud rõhuda minevikule, korraldades paar nädalat pärast 24. veebruari vene estraadi kontserdi. Kooli direktor Hendrik Agur tõdes, et läbi kontserdi kutsutakse inimesi üles leppimisele ja andestusele.

Kui ümberringi korraldavad erinevad asutused patriootlikke üritusi tähistamaks Eesti sajandat sünnipäeva, siis Gustav Adolfi gümnaasium (GAG) on otsustanud maha pidada hoopiski nõukogudeaegse estraadikontserdi. GAG-i direktor Hendrik Agur tõdeb, et veel kümmekond aastat tagasi oleks ta pelgalt mõttest suurel laval vene estraadi esitada nina kirtsutanud. "Täna on aga olukord teine: nõukogude ajast Eestis on möödunud piisavalt kaua aega, et paljud asjad unustada ja ka andestada," möönis Agur.

Agur teab, et ujub säärast kontserdi korraldades vastuvoolu. "Heliloojad loovad Vabriigi sünnipäevaks uusi tähtteoseid, süvakultuuri arendatakse," sõnas direktor, "aga meie teeme Eesti Vabariigi sünnipäevaks kingituse Venemaale ja kõikidele inimestele, kes nõukogude aega hästi mäletavad." Agur lisas, et läbi kontserdi ja muusika kutsuvad nad inimesi üles igavesele leppimisele ja andestusele.

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur Foto: Ilmar Saabas



Küsimusele, kas Agur ei karda, et inimesed võivad end solvatuna tunda, sest GAG on otsustanud just sünnipäeva-aastal tuua lavale nõukogudeaegse estraadi, ütles mees, et seda ta ei arva. "Ma ei usu, et kedagi meie muusikaprojekt võiks solvata. Need, keda see ärritab, kontserdile ei tule," lausus Agur.

Agur tunnistas, et kui säärase idee lauale käis, siis paljud õpilased olid küllaltki jahmunud, et mitte öelda kõhklevad. "Küsimus oli, miks me seda teeme?" sõnas mees.

Kontserdil solistina üles astuv GAG-i 11nda klassi õpilane Saara Kaldma tõdeb, et ka tema oli üks neist, kes esmakordselt ideest kuuldes ei saanud aru, miks just selline teema. "Kui kogu aasta on täis vaid EV100 teemalisi kultuuriüritusi, võib järgmine samateemaline kontsert näida üksluisena," jõudis Kaldma selgusele. "See on omamoodi kultuurišokk ja ka ajalootund käsikäes," lisas neiu.

Ka GAG-i muusikaõpetaja Lilian Reinmets möönis, et see on hea võimalus õpilastel vene keelt harjutada ja toonase kultuuriga lähemalt tutvuda. Mingit võimalust või põhjust kellelgi just säärase teema tõttu solvuda Reinmets ei näe. "Antud repertuaari esitamist Eesti juubeliaastal võiks näha kui meenutust möödunud aja kultuurist. See võiks näidata ühtlasi seda, et oleme leppinud olnuga ja ei eita minevikku," sõnas muusikaõpetaja.

Vaata videoklippi "Красная Стрела" ("Punane nool") kontserdi proovist siit.