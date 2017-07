Patiseis: Keskerakond ootab Savisaarelt nõusolekut kandideerimiseks, Savisaar soovib aga väärilist pakkumist

Edgar Savisaar ootab erakonnakaaslastelt väärilist pakkumist, näiteks kohalikel valimistel esinumbri kohta Lasnamäel. Esimene samm - konkreetne pakkumine - peaks tulema erakonnakaaslastelt. Mitte vastupidi.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb selgitas mõned päevad tagasi Delfile, et oodatakse Savisaare nõusolekut: erakond ei saa panna inimest esinumbriks, kui ta pole teatanud oma nõusolekust kandideerida. "Rääkimise alus on tema nõusolek nimekirjas kandideerida. Oleme mitu korda öelnud, et talle on tagatud väärikas koht," märkis Korb.

Samas annab Savisaar oma käitumisega mõista, et on hoopis teisel meelel: erakond peab talle tegema esmalt soodsa pakkumise ning siis saab alles rääkida. Korb on kinnitanud, et Keskerakond pole Edgar Savisaarele ei isiklikult ega ka meedia vahendusel teinud ettepanekut sügisestel valimistel Tallinna üldnimekirjas esinumbrina kandideerida.

Et korruptsioonis süüdistatav endine Tallinna linnapea Edgar Savisaar kohalikel valimistel kandideerimise kohta kommentaare ei jaga, selgitas olukorda Edgar Savisaare autojuht ja nõunik Andres-Marius Rosenblatt. "Praegu on kummaline vaadata: erakond ootab Edgarilt signaali või nõusolekut. Savisaar ei ole ole lihtliige, kes peab enda eest seisma ja pakkumist tegema, vaid erakonna pikaaegne esimees, looja. Eelkõige on seda (Savisaart kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas - A.P.) erakonnal vaja. Ei saa loota, et midagi ise pakkuma hakkab," selgitas Savisaare abi Rosenblatt.

Ta kinnitas, et seni pole keegi silmast silma Savisaarega sel teemal suhelnud ning eri osapooled on sõnumeid peamiselt ajakirjanduse vahendusel edastanud. On räägitud ka Savisaarele pakutavast teisest kohast Lasnamäe nimekirjas. "Erakond peab ise näitama, et neil on Savisaart vaja. Ja teda on neil vaja," sõnas Rosenblatt, viidates vene valijate häält püüdvatele poliitikutele, kes Savisaarest head rääkides endale plusspunkte teenivad. Üheks Rosenblatti välja toodud näiteks on kohalikel valimistel Lasnamäe esinumber Mihhail Kõlvart, kelle kohta hoopis Savisaar endale sooviks. "Üritab valijatele näidata, et austab Savisaart. Tegudega seda ei näita, hoiab Lasnamäe esinumbrikohast kinni," sarjas Rosenblatt.

"Üldnimekiri on kahtlemata väga hea. Kuid ma ei kujuta ette Savisaart Lasnamäel teise numbrina," märkis Savisaare abi. Mäletatavasti on Savisaar pidanud Keskerakonna pakkumist - esikohta üldnimekirjas - pidanud mõnitamiseks. "Erakonna pikaaegne esimees, looja, tipp-poliitik, tema poolt on hääletanud tuhandeid inimesi. Anda talle Lasnamäel nimekirjas teine koht - tekib küsimus, kas on ikkagi loogiline pakkumine?" ei anna Rosenblattile teema rahu.

Savisaar lubas kandideerimise kohta otsuse teha augusti alguses, aga üldnimekirja ja ka esinumbri paika panev Tallinna nõukogu koguneb juba esmaspäeval.

Samal ajal ütles Savisaarele üldnimekirja esinumbri koha pakkumise idee üks autoritest Yana Toom, et Savisaarele tehakse konkreetne ettepanek pärast nõukogu kohtumist. "31. juulil tuleb kokku Keskerakonna Tallinna nõukogu, kes seda asja ametlikult kinnitab, ja kohe pärast seda tehakse ametlik ettepanek Edgarile. Tallinna nimekirjaga tegeleb Tallinna nõukogu," selgitas Toom.

Seega jääb selgusetuks, kas augusti alguses oma kandideerimisplaane valgustada lubanud Savisaarega räägitakse ja esitatakse talle ettepanek juba enne tema otsust või alles siis, kui ta on andnud lubaduse kandideerida.