Patarei vangla saatus on jätkuvalt küsimärgi all: maha müüa ei saa, remondiks pole raha

Riigi Kinnisvara aktisaseltsile kuuluv Patarei vanglana tuntud endine merekindlus seisab jõude ja laguneb.

Juba Patarei vangla sulgemise ajaks (2002) oli teada, et katus laseb vett läbi ja kindlus vajab remonti. Kompleksile hakati otsima uut omanikku ning seniks lubati sinna tegutsema muuseumid ja ettevõtted, kes tutvustasid huvilistele endist vanglahoonet.

Andrus Villem, kes on korraldanud Patareis ekskursioone, kontserte, näitusi ja pidanud kohvikutki, sõnab, et potentsiaalseid ostjaid on kogu aeg käinud: "aga kui nad saavad aru, mis raha sinna läheb…"

"Ärimees paneb raha ju ainult sinna, kust ta selle mõne aastaga tagasi saab," ütles Villem ja lisas, et tema hinnangul võib merekindluse ost end ära tasuda alles 50 aastaga.

