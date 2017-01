Parvlaevaliiklus on taaskord häiritud: tugev tuul ja rasked jääolud ohustavad graafikupärast laevaühendust saartega

TS Laevad hoiatasid reisijaid juba möödundu ööl oma kodulehe kaudu sellest, et ilmastikuolud on heitlikud ja võivad põhjustada muudatusi parvlaevade graafikus. Hommikutundideks on selge, et ööga ei ole ilm muutunud kuigi palju soodsamaks. Hommikune(6.30) reis Rohukülast tühistati, ent reis Heltermaalt seevastu toimus.