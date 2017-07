PARTEIJUHTIDE PUHKUSED | Kes päästab Kreetal elusid, kes aga igatseb koduseid jäävanne! Kas peaminister Ratasel on üldse mahti aeg maha võtta?

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur veedab oma puhkusepäevi parasjagu Kreetal, kus koos Jaanus Rahumägiga käiakse golfi mängimas ja meremõnusid nautimas. Vahemerel päästsid mehed ka kaldast kaugele triivinud kanuutajad ning koheselt tituleeriti nad ka elupäästjateks. Küsisime kõigi riigikogu parteide esimeeste käest, millega nad oma suvepuhkuse veedavad. Selgub, et Pevkur pole riigikogu parteide esimeestest ainus, kes elude päästmisele aega pühendab.

Helir Valdor Seeder

IRL-i esimees Helir Valdor Seeder plaanib suve veeta Eestis ning kasutada aega ära, et kohalikeks valimisteks ette valmistuda.

"Parteijuhina on mul palju kohustusi. Ma sõidan ringi mööda maakondi ja kohalike omavalitsusi, et kohtuda erakonna liikmete ja kohalike osakondade liikmetega. Ma olen selle tööga tegelenud juba juuni lõpust saadik. Aga eks kindlasti suve jooksul käime mõned üksikud päevad perega ka Hiiumaal ja kui võimalik, siis lähme kindlasti ka mere äärde. Ujuma ei ole ma see suvi ei merre ega järve veel jõudnud. Ülejäänud aja plaanin veeta kodus Viljandimaal ja talus toimetada. Kaugemale käia ei jõua," ütles Seeder.

Jüri Ratas

Peaministri büroo juht Tanel Kiik sõnas, et Jüri Ratas on sel suvel ainult kaks puhkusepäeva võtnud, sest tihe töögraafik ei võimalda peaministril ja Keskerakonna esimehel pikemalt puhata.

"Peamine puhkeaeg jääb peaministril nädalavahetustele, mille ta veedab koos perega maakodus Hiiumaal või Pärnumaal. Paraku on ka mitmed nädalavahetused erinevate töökohustuste või välisvisiitidega täidetud. Peaminister ei saa pikemat puhkust võtta seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega, omavalitsusreformi elluviimise ning valitsuse istungite ja kabinetinõupidamiste juhatamisega. Seetõttu pole üle mõne üksiku päeva võimalik vabaks võtta," sõnas Kiik.

Hoolimata tihedast töögraafikust on peaminister sel suvel siiski ka ujuma jõudnud.

Artur Talvik

Vabaerakonna esimees Artur Talvik veedab oma puhkuse maamajas Juminda poolsaarel, kus palju ettevõtmisi sealse aktiivse kogukonnaga.

"Üks põhiline algatusi on meil siin vabatahtlik merepääste ning praktiliselt terve juulikuu olen olnud ka valveülem ja põhiline valves olija, sest muul ajal on mul seda keeruline teha ja ma nüüd teen tunde tagasi. Kahetsusväärsel kombel oleme pidanud ka reageerima. Üks neist oli keeruline ülesanne aidata Soome paat karilt välja, kuid teine juhtum oli kahjuks väga negatiivne, kus päästevestita purjus inimene oli kummipaadiga merele läinud ja uppus. Me käisime teda otsimas ja üleeile leiti tema laip. Kahjuks oli meil eelmisel aastal siin samasugune lugu," rääkis Talvik

Kuigi Vabaerakond kohalikel valimistel ei osale, on ka Talvikul puhkuse ajal töiseid kohtumisi, kuid Talvik eelistab neid pidada oma maamajas, mitte sõita Tallinnasse.

"Pea iga päev käib mul keegi külas. Just lõppes üks kahetunnine arutelu, mis otsapidi puudutas ka kohalikke valimisi. Praegu tegeleme põhjalikult oma partei programmiga. Me võtame seda aega filosofeerimiseks või meie mõttes ideaalse ühiskonna kirjeldamiseks, mis programmiga 2019 aasta parlamendivalimistele minna," ütles ta.

Kõikidele teistele erakondade esimeestele teeb Talvik silmad ette ja käib meres ujumas pea iga päev.

"Ma olen talisupleja ja minu jaoks hakkab see vesi siin juba liiga soojaks minema. Täna oli siin juba praktiliselt 17 kraadi, mis on minu jaoks juba supp. Ma teeks pigem endale jäävanni. Ma käin praktiliselt iga hommik ujumas ja ka talvel 3-4 korda nädalas," hooples Talvik.

Mart Helme

"Rahvasaadikutel pole puhkust!" põrutas Eesti Konservatiivse Erakonna esimees Mart Helme kohe alustuseks, kui tema suveplaanide kohta küsisime.

"Teine asi on see, et ega erakonna juhil on pidevalt tegemist. Antud hetkel ootan näiteks kaamerameest, et teha temaga üht videoklippi eelnõust maamüügi keelustamisest välismaalastele. Aga ma veedan palju aega ka oma Suure-Lähtru mõisas, kus mul on igasuguseid maatöid alates puude tegemisest ja rohu niitmisest lõpetades remonditööega, mida ma ei jõuagi puhkuse ajal ära teha. No ja eks ikka valimistega on ka käimist. Nädala keskel olin Haapsalus, paar päeva varem Pärnus, siis varsti sõidan saartele ja veel Lõuna-Eestisse," rääkis Helme.

Ujuma ei ole EKRE esimees sel aastal veel jõudnud. "Nii külm on, et pole kuidagi kutsunud," sõnas ta.

Jevgeni Ossinovski

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ei leidnud aega oma puhkuseplaane pikemalt kommenteerida. Küll aga saime tema nõuniku Andri Maimetsa läbi teada, et Ossinovski kavatseb puhata augustis ja plaanib selle veeta perega Eestis.

Mis puudutab aga ujumist, siis esimese supluse tegi Ossinovski juba aprillikuus, kui koos „Pealtnägija“ ajakirjaniku Kristjan Pihliga süstaga aerutades jõel uperkuuti käis.