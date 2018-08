Pärnus Raeküla ranna vesi on suplemiseks liiga must

Täna saatis OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus linnavalitsusele kahe supelranna veeproovide tulemused. Vana-Pärnu ranna merevee puhtusenäitajad on head, kuid Raeküla rannas pole soovitatav ujuda.

Võetud proovides analüüsiti kolibakterite (soolekepikeste) ja soole enterokokkide sisaldust sajas milliliitris vees. Kolibakterid elutsevad peamiselt imetajate soolestikus ja nende hulk on kasutusel vee mustuse näitajana, enterokokid elavad inimeste soolestikus ja võivad nõrga immuunsüsteemiga suplejatel tekitada seedetrakti haiguseid.

Kolibakterite hulk oli Raeküla rannas neli korda lubatust suurem. Eestis kehtiva suplusvee normide kohaselt on lubatud kuni 500 pesa moodustavat ühikut (PMÜ) sajas milliliitris vees, proovi tulemus oli 2000 PMÜ/100 ml kohta. Mida mustem vesi, seda suurem on tõenäosus, et vees võib olla haigusetekitajad, kolibakter iseenesest haigusi ei põhjusta.

Soole enterokokkide norm on kuni 200 PMÜ/100 ml vee kohta. Proov näitas 520 pesa moodustavat ühikut. Seedetrakti haiguste vältimiseks tuleks hoiduda vee allaneelamisest, teistest ettevaatlikumad peaksid olema tundlikumad ja nõrgema immuunsüsteemiga inimesed.

Uued proovid võetakse järgmise nädala alguses. Siis on näha, kas mustem vesi Raeküla rannas oli juhuslik või tasub seal suplemisest pikema aja jooksul hoiduda.