Pärnus peksid kaks koolipoissi jalgadega maas lebavat ohvrit, suurem kamp vaatas pealt. Mööduvad täiskasvanud ei teinud väljagi

Sotsiaalmeedias tekitas täna ärevust Facebooki grupis "Märgatud24 Pärnus" ringlev postitus, kus autor kirjeldab õõvastavat vaatepilti, mille tunnistajaks ta sattus: nimelt peksid kaks koolipoissi keset tänavat jalgadega oma maas lebavat ohvrit, suurem kamp vaatas seda huviga pealt.

„Täna kell 14.30 toimus Raba poe juures korralik peksmine. Umbes 15 last vaatasid, kuidas kaks poissi peksavad ühte poissi. Kohale joostes oli poisilt tõmmatud seljast tema koolikott ja jope ning visatud sopaloiku. Poiss oli maas ja teda taoti jalgadega edasi. Nähes mind, hakkasid peksjad korralikult ülbitsema, kuid politseid kutsuma hakates panid nad loomulikult jooksu,“ kirjeldab postitaja.

Ta märgib, et vestles kannatanuga, sai teada kooli ja klassi, kus nii peksjad kui ka pekstav käivad, teatas juhtunust koolile. „Kuhu ma oma jutuga jõuda tahan on, et terve selle aja jooksul ei peatunud ükski auto, kuigi peksmine toimus tee ääres ja väga avalikus kohas,“ kurvastab postitaja. „Miks lubatakse kahel ülbikul nii käituda, ilma tagajärgedeta,“ pahandab ta.

Delfi küsis heidutavale olukorrale kommentaari Pärnu politsei piirkonnavanemalt Karin Uibolt. Politseinik kutsus kõiki inimesi, eks midagi säärast pealt näevad ja julgelt vahele astuvad, mitte ainult postitama oma kogemust sotsiaalmeediasse, vaid tegema avaldust korravalvureile.

„Suur tänu inimesele, kes tekkinud olukorras sekkus ja sellest ka koolile teada andis. Kindlasti ei tohi taolised juhtumid jääda märkamata ja neisse tuleb suhtuda tõsiselt. On oluline märgata ümbritsevate inimestega toimuvat ja aidata kaaskodanikke. Seejuures tuleb muidugi jälgida, et ei seataks ohtu iseenda elu ja tervist. Lisaks sotsiaalmeedias postitamisele on oluline sellistest olukordadest ka politseile teada anda, praegu paraku meile juhtunu kohta teadet tulnud ei ole. Kui politsei saab operatiivselt infot sellistest sündmustest, siis on meil võimalik erinevaid osapooli kaasates uurida probleemi tagamaid ja otsida lahendusi. Aidata saavad ka kiusamist pealt nägevad õpilased ise, kui räägivad sellest näiteks mõnele täiskasvanule. Lapsevanematel tuleks kodus neid teemasid kindlasti arutada ja selgitada, et ka kiusamise pealtvaatamine annab sõnumi, et selline käitumine ongi normaalne.“