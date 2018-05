Pärnumaal oma kodust lahkunud 15-aastane Marten leiti üles!

Politsei palus eile kaasabi välja selgitamaks 15-aastase Marteni asukohta, kes lahkus 30. aprillil Tori vallast oma kodust. Noormees leiti täna üles ja temaga on kõik korras.

Noormees lahkus 30. aprillil Tori vallast Pärnusse, kuid polnud eilseni koju tagasi läinud. Viimane teadaolev kontakt lähedastega oli poisil 9. mai hommikul, kuid pärast seda ta enam kõnedele ega sõnumitele ei vastanud. Patrullid suhtlesid poisi vanematega ning kontrollisid kõiki teadaolevaid kohti, kus Marten olla võis.

Täna teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristli Raidla, et poiss on leitud ja temaga on kõik korras.