Pärnu linnas hakkab kehtima elektrooniline piletisüsteem

Alates 1. juulist võetakse Pärnu linna avalikul bussiliiniveol kasutusele uus elektrooniline piletisüsteem. Kehtima hakkavad uued elektroonilised andmekandjad – kontaktivaba viipekaart ehk bussikaart.

"Kaart tuleb igakordselt bussi sisenedes valideerida või osta bussijuhilt ühe sõidu pilet. Bussikaardi hind on 2,00 eurot ning isikutele, kellel on tasuta sõidu õigus, on esimene bussikaart tasuta;" vahendas Pärnulinnavalitsuse pressiesindaja.

Sõidupiletite hinnad linnaliinidel ei muutu. Ühe tunnipilet on endiselt 0,64 eurot, päevapilet 2,00 eurot ja kolmekümne päeva pilet 14,06 eurot. Vähese nõudlusega 10-päeva pilet asendatakse 5 eurot maksva viie päeva piletiga. Endiselt säilib võimalus osta pilet sularahas bussijuhi käest, mis maksab 1 euro.

Soodustuste jaoks tuleb kaart isikustada ehk siduda ühe inimesega. Kui kaart kaob, jääb kaardiga seotud kontole raha alles.

Kui isikustatud bussikaardile ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb sõidusoodustuse tõendamiseks esitada lisaks isikut tõendav dokument. Seda ei pea tegema alla 14-aastased lapsed. Isikud, kellel on ühistranspordiseaduse järgne tasuta sõidu õigus ei pea bussikaarti omama. Varasemalt kehtiv soodustus kaitseväe teenistuses olevatele ajateenijatele, hakkab kehtima vormiriietusest olenemata.

Bussikaarte saab osta, neile raha kanda ja neid isikustada samades kohtades, kus praegu on bussipiletite müügikohad: kaubanduskeskused, R-kioskid, poeketid jm. Bussikaart on tähtajatu. Raha ja sõiduõigusi saab kaardile laadida müügipunktides, internetis ja mobiiltelefoniga.

Pärnu bussikaardid on ristkasutatavad. Sama kaarti saab edaspidi kasutada ka näiteks Tartus a Tartumaal, Tallinnas, Harjumaal, Sillamäel, Lääne-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal, Valga ja Põlva maakonnas ning Go Busi kaugliinidel. Samuti saab loetletud kohtade kaarte kasutada Pärnus.