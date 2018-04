Pärnu linn ja Tori vald alustavad läbirääkimisi Tori valla osalise Pärnuga liitmise küsimuses

Tori vald tegi Pärnu linnale ettepaneks alustada läbirääkimisi Sauga aleviku ja viie küla üleandmiseks Pärnu linnale. Pärnu linnavolikogu nõustus läbirääkimisi alustama.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Teet Roosaare sõnul puudutab Pärnuga ühinemine praegu Tori valda kuuluvaid Sauga alevikku ning Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme ja Kiisa ehk Vainu küla.

Pärnu linnavolikogu volitas läbirääkimisi pidama linnapead, linnavalitsuse liikmeid ja kolme volikogu liiget eesotsas volikogu esimehe Andres Metsojaga. Moodustatavatesse komisjonidesse ja töörühmadesse määrab Pärnu linnavalitsus volikogu liikmeid.

Tori vallavalitsus pole veel välja selgitanud, milline on ühinemist puudutavate külade elanike seisukoht. Küll on teada, et Sauga aleviku ja endisesse Sauga valda jäävate külade asukaist soovis juba enne haldusreformi, et Sauga vald ühineks Pärnu linnaga, kuid Sauga vallavolikogu otsustas Tori vallaga liitumise kasuks.