Pärnu lahe jäält päästeti kaks hätta sattunud kalameest

Täna õhtul tõid merepäästjad Pärnu lahelt kaldale kaks hätta sattunud Läti kalameest, kes ei saanud jäälõhe tõttu lahelt tagasi. Olukorra muutis ohtlikuks tugev tuisk ning pimedus.

Täna kella 17.55 ajal teatati häirekeskusele, et Pärnu lahel sattus hätta kaks kalameest, kellega kaaslane enam ühendust ei saa, teatas PPA.

Teatele reageerisid päästeametnikud, kiirabi ja Pärnu politseijaoskonna merepäästjad.

Esialgselt oli meeste võimalik asukoht tuvastatav vaid jääle mineku koha kaudu, mis jäi Hirve tänava pikenduse kanti.

Merepäästjad asusid meeste asukohta täpsemalt kindlaks tegema, kuid otsigu- ja päästetöid segas tuisk ja pimedus.

Veidi enne 19 oli meeste orienteeruv asukoht teada. Nad olid kaldast paarisaja meetri kaugusel ja nägid seda, kuid ei saanud jäälõhe tõttu enam kaldale tagasi.

Kella 19.40 ajal jõudsid merepäästjad kalameesteni, kes toodi mootorsaaniga kaldale ja anti üle kiirabile. Mõlemad mehed oli märjad ja tuule ning tuisu tõttu külma saanud, kuid suuremaid tervisehädasid neil esialgse info kohaselt polnud ja arstide abi nad ei vajanud.

Politsei paneb kõigile kalastajatele südamele, et ilmahoiatusi võetaks tõsiselt ning muutlikes oludes ei jääks kaldale suundumine pimeda peale. Rasketes ilmaoludes on hätta sattumise oht suurem ning ka päästetööd on raskendatud, mistõttu võib abi inimeseni jõudmine viibida.

Täna kella 17 ajal teatati veel kolme kaluri hätta sattumisest Pärnu lahel Emajõe tänava kandis, kuid nemad said kümnekonna minutiga iseseisvalt kaldale ning merepäästjate abi ei vajanud.