Pärnu Kesklinna sild ehitatakse kolmerealiseks

Silla kolmas autorida on mõeldud muutuvreana, mida mööda hommikul kesklinna ja õhtul kesklinnast välja sõita saaks. "1998. aastal kavandati Kesklinna silda neljarealisena, aga siis olid kergliiklusteed teistsugused. Polnud Jaansoni rada ja jõeäärset promenaadi, mis silla all jätkub, liikumisi planeeriti autokesksetena," selgitas Suursild. "Sisuliselt vahetame nüüd neljanda rea kergliiklusteede vastu ja tahame Raba-Pargi autosilla abil autoliiklust kesklinnas vähendada."

Silla remont on kavas 2020. aasta suvest 2021. aasta suveni.

Planeeritud on, et korraga tehakse tööd poolel sillal ja teine pool jääb liikluseks avatuks, kuid tuleb ette ka hetki, mil kogu sild on suletud, sest talasid on vaja tõsta.

"Täpsemalt saab rääkida siis, kui projekt on valmis. Ideaalis valmib projekt koos silla uuringutega selle aasta jõuludeks," sõnas Suursild.

Kesklinna silla laiendamise ja rekonstrueerimise hinnaks on arvestatud neli-viis miljonit eurot.