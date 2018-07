Pärnu haigla otsib tantsutreenerit, kes muudaks naised naiselikuks

Pärnu haigla juures tegutsev taastusravi-ja heaolukeskus on CV Keskuse lehel üles riputanud kuulutuse, kus otsitakse keskuse meeskonda tantsutreenerit, kes aitaks naistel treenida oma keha, naiselikkust ja artistlikkust, et saavutada endaga rahulolu.

Kirjelduse kohaselt peab tantsutreener aitama naistel saavutada hingeline seisund, kus ununevad argimõtted ja on vaid tantsurõõm.

Treening peab andma võimaluse naistel treenida oma keha, naiselikkust ja artistlikkust, et saavutada enesega rahulolu.

Haigla turundusspetsialist Errit Kuldkepp märkis Delfile, et Pärnu haigla juures on juba viiendat aastat tegutsenud taastusravi-ja heaolu keskus, mille eesmärgiks on pakkuda lisaks taastusravile ka tervist turgutavaid treeninguid neile, kes ei ole haiged.

"Aastad on näidanud, et meie kliente on väga hästi vastu võtnud väga naiselikud, latiinostiilis tantsud, kus treeningu ajal õpitakse ja katsetatakse erinevaid sammude kombinatsioone," selgitas Kuldkepp .

"Iga kord on midagi uut ja huvitavat ja tantsutrenn ei ole mõeldud ainult noortele. Treeningut harrastavad ka 50. ja 60. eluaastates naised," lisas ta.

"Heaolukeskuses pakutavad erinevad teenused on suunatud inimestele, et nad eelkõige hoolitseksid oma tervise eest ise ning, et nad haigeks ei jääks."